Khám phá rừng cây ‘báu vật’ 500 năm tuổi không ai dám chặt phá ở Huế

Nhiều dân làng nhớ lại, nhiều cây trong rừng được trả giá rất cao, nhưng người dân thống nhất không mua bán. Với họ, rừng lộc vừng không chỉ là tài sản mà còn là linh hồn của làng, là di sản được cha ông để lại. Nhờ sự gìn giữ bền bỉ ấy, sau hơn nửa thiên niên kỷ, rừng lộc vừng Siêu Quần vẫn xanh tốt, trở thành một trong những khu rừng “báu vật” độc đáo bậc nhất ở Huế và là niềm tự hào của người dân địa phương.