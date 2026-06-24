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Khám ngoại trú trái tuyến ở viện Trung ương hưởng 50% BHYT: Cách tính chi tiết

Việt Linh/VTC News
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Người có thẻ BHYT khám trái tuyến tại một số bệnh viện Trung ương từ 1/7 sẽ được hỗ trợ 50% chi phí, số tiền được thanh toán được tính theo công thức cụ thể.

Theo Điều 19 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện Trung ương được xếp cấp cơ bản sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng. Đây là điểm mới đáng chú ý.

Theo quy định, số tiền quỹ BHYT thanh toán được tính theo công thức: Chi phí khám chữa bệnh x Mức hưởng Bảo hiểm y tế x 50%.

Hiện người tham gia Bảo hiểm y tế có các mức hưởng 80%, 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh tùy theo từng nhóm đối tượng. Tùy mỗi người có mức hưởng khác nhau mà chi phí được Bảo hiểm y tế khi khám trái tuyến tại Bệnh viện Trung ương cũng khác nhau.

Ví dụ, một người có mức hưởng Bảo hiểm y tế 80% đi khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện thuộc diện được áp dụng chính sách mới, với tổng chi phí khám chữa bệnh là 1 triệu đồng. Khi đó, số tiền được quỹ BHYT thanh toán là:

1.000.000 đồng x 80% x 50% = 400.000 đồng. Người bệnh sẽ tự chi trả 600.000 đồng còn lại.

Tương tự, nếu người bệnh thuộc nhóm được hưởng BHYT 95%, số tiền được thanh toán sẽ là:

1.000.000 đồng x 95% x 50% = 475.000 đồng. Người bệnh sẽ tự chi trả 525.000 đồng còn lại.

Với người được hưởng BHYT 100%, quỹ BHYT sẽ thanh toán:

1.000.000 đồng x 100% x 50% = 500.000 đồng. Người bệnh sẽ tự chi trả 500.000 đồng còn lại.

Khám trái tuyến tại một số bệnh viện Trung ương được hưởng 50% BHYT từ 1/7/2026.

Hiện người bệnh khám ngoại trú trái tuyến tại tuyến trung ương (trừ một số trường hợp đặc biệt) phải tự thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh dù có thẻ Bảo hiểm y tế. Vì vậy, chính sách mới được đánh giá sẽ giúp giảm đáng kể chi phí cho người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên.

Tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại Đồng Nai: Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Tại Thanh Hóa: Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.

Bệnh viện còn lại ở các địa phương như: Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (Huế), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (Phú Thọ), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An), Viện Y học biển (Hải Phòng), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Đà Nẵng).

Nhiều bệnh viện thực hành của các trường đại học y dược trực thuộc Bộ Y tế như: Bệnh viện Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ hay Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được xếp cấp cơ bản.

Đối với Bộ Công an, 4 bệnh viện trực thuộc Bộ được xếp cấp cơ bản gồm: Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), Bệnh viện 30-4 (TPHCM), Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) và Bệnh viện Y học cổ truyền (Hà Nội).

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