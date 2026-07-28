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Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

ANH VĂN/VTC News
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Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 4 đảng viên khác.

Ngày 28/7, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông/bà: Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các cá nhân này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông/bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

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