Khách Tây vã mồ hôi vì một đồ uống Việt Nam: Làm từ loại hạt tỷ đô, kiếm về số tiền chưa từng thấy

Loại hạt Việt Nam khiến khách Tây vã mồ hôi

Mới đây, một độc giả tên Hoang đã chia sẻ trên VnExpress câu chuyện tiếp đón một người bạn nước ngoài của mình. Theo đó, người bạn Mỹ này qua Việt Nam chơi, được anh Hoang dẫn đi uống cà phê.

“Trước khi gọi cà phê, tôi đã hỏi trước xem bạn 'có uống được không?' và cảnh báo bạn về độ mạnh của cà phê Việt. Nghe vậy, bạn cười và đáp lại: "Tôi uống cà phê mỗi ngày, thậm chí uống cả lít luôn, nên khỏi lo'.”

Thế là Hoang gọi cho người bạn Mỹ của mình một ly cà phê. Sau khi nhấp thử một ngụm đầu tiên, vị khách này tấm tắc khen cà phê đậm đà và ngon. Sau đó, anh uống một hơi hết sạch. Hoang vô cùng ngỡ ngàng nhưng người bạn Mỹ trấn an: "Tôi toàn uống cà phê như vậy, đừng lo".

Người bạn Mỹ này kể rằng lúc ở Mỹ, ngày nào anh cũng uống vài cốc cà phê mà không có vấn đề gì. Thế nhưng, chỉ 5-10 phút sau khi uống cà phê Việt, anh bắt đầu vã mồ hôi, tay run bần bật.

Hoang kể: “Lúc đầu, tôi còn tưởng do thời tiết nắng nóng nên bạn mệt, bảo bạn đi về nghỉ ngơi. Nhưng bạn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng 'không đứng lên nổi'.”

Lúc đó, Hoang nhận ra bạn mình bị say cà phê. Cuối cùng, vị khách này phải ngồi nghỉ cả tiếng đồng hồ, uống nước suối mới giảm say.

Say cà phê là hiện tượng buồn nôn, căng thẳng, mệt mỏi, khó ngủ khi bạn dung nạp quá nhiều cà phê hoặc uống cà phê vào thời điểm không phù hợp. (Ảnh minh họa)

Sau đó, Hoang đưa bạn về khách sạn “nằm bẹp cả ngày”.

“Từ đó, cứ mỗi lần bạn nghe tôi rủ uống cà phê Việt là lại lè lưỡi lắc đầu", Hoang kể.

Chia sẻ của Hoang đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Một độc giả bình luận: “Say cà phê chủ yếu là uống cà phê nguyên chất và uống nhanh” trong khi người khác cho rằng: “Cà phê nước ngoài là "sinh tố" cafe! Uống cả lít chỉ có tí mùi. So với Việt Nam sao được”.

Say cà phê là hiện tượng buồn nôn, căng thẳng, mệt mỏi, khó ngủ khi bạn dung nạp quá nhiều cà phê hoặc uống cà phê vào thời điểm không phù hợp, theo thông tin trên website Nhà thuốc Long Châu. Những người lạm dụng quá nhiều cà phê hoặc bị nhạy cảm với caffeine thì sẽ dễ xuất hiện hiện tượng say cà phê. Để tránh bị say cà phê, bạn nên sử dụng cà phê với một lượng vừa phải và tránh pha quá đặc. Bạn cũng không nên uống cà phê quá nhiều hoặc uống khi đói, điều này sẽ giúp tránh được tình trạng say cà phê không mong muốn.

Cà phê Việt Nam có kim ngạch kỷ lục

Cà phê là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên toàn thế giới, được biết là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi dùng đúng cách. Tại Việt Nam, cà phê được pha thành nhiều đồ uống đặc trưng, ví dụ như cà phê trứng, cà phê muối, bạc sỉu…

Trên thực tế, Việt Nam hiện là nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai toàn cầu, chỉ sau Brazil, tạp chí VnEconomy đưa tin.

Việt Nam hiện là nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Trong niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024), Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,46 triệu tấn cà phê với giá trị 5,43 tỷ USD. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD.

Trong năm 2024, xuất khẩu cà phê tăng trưởng ở tất cả nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất; trong đó tăng mạnh nhất là Malaysia, tăng 2,2 lần; Philippines tăng 2,1 lần… Liên minh châu Âu EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam, trong đó Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường lớn nhất với thị phần lần lượt là 11%, 8,1%, và 8%.

Theo Báo Chính phủ, giá cà phê xuất khẩu tăng cao là nguyên nhân chính giúp cho cà phê Việt Nam đạt cột mốc quan trọng này. Trong tháng 10/2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu đạt 5.720 USD/tấn, là mức cao nhất trong lịch sử và tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Sang tháng 11, giá bình quân cà phê xuất khẩu giảm nhẹ so với tháng 10, nhưng vẫn ở mức rất cao là 5.581 USD/tấn. Nhờ vậy, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 11 tháng năm 2024 đạt bình quân 4.052 USD/tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.