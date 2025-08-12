Daryl & Mindi Hirsch là một cặp vợ chồng tới từ Mỹ, rất đam mê du lịch và ẩm thực. Họ đã cùng nhau đi tới trên dưới 50 quốc gia trên thế giới để chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như nếm thử các món đặc sản nổi tiếng của các nền văn hóa khác nhau.

Không chỉ đơn thuần trải nghiệm như các vị khách du lịch, anh Daryl và chị Mindi còn là những tay viết cừ khôi từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá với blog ẩm thực 2 food trippers của họ. Hai trong số đó chính là giải thưởng Blog Du lịch Hay nhất (Best Travel Blog) của Tạp chí Saveur Magazine và giải Vàng cho Blog Ẩm thực Hay nhất (Best Food Blog) của TBC Asia.

Cặp đôi Daryl và Mindi trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng.

Trong số các điểm đến ấn tượng, có một cái tên quen thuộc mà cặp đôi vô cùng yêu thích, đó chính là Việt Nam. Theo chia sẻ của anh Daryl và chị Mindi, mặc dù dải đất hình chữ S này có diện tích khiêm tốn nhưng lại sở hữu vô số các món ăn ngon khiến họ phải dành tới 3 năm để khám phá.

Không cần phải là những đặc sản nổi tiếng đã được bạn bè quốc tế biết đến như phở, bún bò Huế, bún chả, mỳ Quảng, cao lầu, bánh mỳ kẹp, thậm chí những món bánh bình dân cũng đã khiến 2 blogger này phải khen nức nở.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng 2 vị khách Tây này khám phá thêm 2 loại bánh cũng rất ngon và theo họ thì ở Đà Nẵng, hương vị của chúng đã được nâng lên một đẳng cấp mới. Đó chính là bánh xèo và bánh bơ.

Bánh xèo và thứ nước sốt "ngon nhất quả đất"

Có lẽ bánh xèo đã là cái tên khá quen thuộc với các thực khách. Đây là một món ăn vặt truyền thống của Việt Nam, nổi tiếng với lớp vỏ vàng giòn và nhân đa dạng, thường được làm từ bột gạo, nước cốt dừa, bột nghệ (để tạo ra màu vàng đẹp mắt) và các loại nhân như tôm, thịt, giá đỗ.

Tên gọi "bánh xèo" bắt nguồn từ âm thanh "xèo xèo" khi đổ bột vào chảo dầu nóng. Bánh xèo có nhiều biến thể ở các vùng miền, như bánh xèo miền Trung nhỏ gọn và bánh xèo miền Nam to, vàng ươm, thơm mùi nước cốt dừa. Bánh xèo thường được ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt, tạo nên hương vị đặc trưng, hấp dẫn.

2 vị khách Tây cho rằng Đà Nẵng là nơi có bánh xèo ngon nhất Việt Nam. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Đã từng được nếm thử nhiều phiên bản khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam, nhưng theo anh Daryl và chị Mindi, "không có bánh xèo ở nơi nào có thể sánh bằng bánh xèo ở Đà Nẵng, đặc biệt là tại quán Bánh Xèo Bà Dưỡng".

Tại Bà Dưỡng, những chiếc bánh xèo vàng ươm, thơm nức được xếp đầy trên đĩa cùng với các món ăn kèm gồm dưa chuột, các loại rau sống, giá đỗ sống, nem lụi và bánh tráng mỏng. Bạn có thể ăn bánh xèo và nem lụi riêng, hoặc cũng có thể gói chúng bên trong bánh tráng mỏng cùng với các loại rau ăn kèm rồi chấm vào bát nước sốt "ngon nhất quả đất".

Những chiếc bánh xèo thơm ngon tại quán Bánh xèo Bà Dưỡng ở Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

"Và đây là phần tuyệt vời nhất: Bạn sẽ được chấm bánh xèo với loại nước sốt ngon nhất quả đất - một hỗn hợp đặc biệt được làm từ lạc và gan heo. Phiên bản nước sốt béo ngậy, thơm ngon, độc đáo của Bà Dưỡng thực sự tạo nên sự khác biệt cho nhà hàng so với tất cả các quán bánh xèo khác ở Đà Nẵng", anh Daryl và chị Mindi viết trên blog ẩm thực 2 food trippers của họ.

Bạn có thể ăn bánh xèo và nem lụi riêng hoặc gói trong bánh tráng. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Đến thưởng thức bánh xèo ở quán Bánh xèo Bà Dưỡng, cặp đôi khách Tây vui vẻ hòa mình vào sự náo nhiệt của những thực khách địa phương. Theo họ, đến quán vào buổi tối có lẽ là phần đặc biệt nhất của trải nghiệm ẩm thực này.

"Nhà hàng nằm ở cuối một trong những con hẻm quyến rũ nhất trung tâm thành phố Đà Nẵng, được trang trí bằng những ánh đèn đủ màu sắc, khiến bạn cảm thấy như đang đến thiên đường bánh xèo", cặp đôi khách Tây nhận xét.

Bánh bơ - thứ bánh đơn giản nhưng "ngon hơn chúng tôi nghĩ"

Nếu như bánh xèo là cái tên khá quen thuộc đối với các thực khách, thì bánh bơ có lẽ ít được biết đến hơn. Thực ra, đây là một loại bánh đơn giản, chỉ được làm từ các nguyên liệu cơ bản như bột mì, đường, trứng, và bơ, cùng với các thành phần khác như sữa, vani, và bột nở mà thôi.

Những chiếc bánh bơ được rán vàng giòn 2 mặt. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ một chiếc bánh bơ như vậy sẽ không có gì đặc biệt. Khi được làm bởi những thợ làm bánh tài hoa thì hương vị của chiếc bánh cũng khác hẳn.

Anh Daryl và chị Mindi thừa nhận rằng họ đã bị bất ngờ khi thưởng thức món bánh tưởng như không có gì nổi bật này. Bánh bơ sẽ ngon nhất khi được thưởng thức lúc nó còn nóng và chấm cùng tương ớt. Một chút giòn giòn của lớp vỏ, sự hòa quyện giữa mùi thơm, vị ngọt, một chút cay cay của tương ớt sẽ khiến các thực khách ăn một lại muốn ăn hai.

... sau đó ăn cùng tương ớt thì quả là hết nước chấm. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

"Nhờ lời giới thiệu của một quán cà phê, chúng tôi đã tìm thấy Quán Bánh Bơ. 'Bánh bơ thì có gì đặc biệt nhỉ?', chúng tôi đã nghĩ thế. Nhưng hóa ra, những chiếc bánh bơ này còn ngon hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Nhân viên quán chiên những chiếc bánh ngọt ngào theo yêu cầu và phục vụ kèm tương ớt.

Những chiếc bánh phồng xốp, thơm mùi men này có kết cấu xốp, dày dặn lại gợi cho chúng tôi nhớ đến bánh donut ở quê nhà. Người dân địa phương xếp hàng dài để mua bánh bơ mang về, nhưng chúng tôi thích ăn bánh ngay tại quán khi bánh còn nóng hổi. Thêm một điểm cộng nữa là khi ngồi ăn, việc rưới tương ớt lên bánh sẽ dễ dàng hơn", trích blog ẩm thực 2foodtrippers của cặp đôi.

Ngoài ra, 2 vị khách Tây chia sẻ rằng không chỉ ấn tượng với vị ngon của 2 loại bánh này, họ còn bất ngờ với mức giá cực "mềm" của chúng. Mỗi đĩa bánh xèo với nhiều nguyên liệu như vậy có giá chỉ vài chục ngàn đồng, còn bánh bơ thì chỉ có giá vài ngàn đồng mỗi chiếc mà thôi, nên du khách có thể ăn thỏa thích mà không lo "cháy túi".

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.

Gia Linh (Theo 2foodtrippers)