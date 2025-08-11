Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp tài năng nhưng lại rất kiệm lời, khiêm nhường, không thích khoe mẽ về bản thân. Trong cuộc sống, tuổi Sửu dù giàu có nhưng ưa thích phong cách giản dị, hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu quý, luôn có quý nhân trợ giúp.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Sửu là một trong những con giáp gặp nhiều thử thách trong mùa hè, điển hình là tháng 6 âm vừa qua. Tháng 6 âm nhuận, mọi chuyện đã cải thiện song con giáp này vẫn chưa có nhiều cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên, hình hình sẽ sớm thay đổi.

Tử vi học có nói, từ tháng 7 âm đến tháng 8 âm, được quý nhân trợ giúp, tuổi Sửu sẽ bước sang một giai đoạn mới vô cùng may mắn. Với các điều kiện thiên thời địa lợi, con giáp tuổi Sửu chỉ cần biết nắm bắt thì sẽ thu về kết quả như mong đợi. Sự nghiệp thăng tiến, chuyện tình cảm suôn sẻ, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu sang viên mãn bậc nhất.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp tài năng, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, sở hữu nhiều tiềm lực để phát triển và thành công rực rỡ. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, rộng rãi và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Sau những ngày đầu năm chững lại, thời điểm giữa năm là lúc tuổi Thìn làm ăn vô cùng phát đạt. Đặc biệt, thời điểm cuối tháng 6 âm nhuận, con giáp này cần phải chuẩn bị các nguồn lực để gặt hái thành quả. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Thìn nằm trong số những con giáp có Thần tài dẫn lối, quý nhân đưa đường, làm gì hầu như cũng thuận lợi. Sự nghiệp có nhiều tiến triển mạnh mẽ, tuổi Thìn sẽ vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng, giàu sang.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp có nhiều điểm mạnh về tư duy. Với trí thông minh, sự lanh lợi hiếm có, người tuổi Thân luôn biết cách thay đổi, sáng tạo không ngừng để khai phá những hướng đi mới. Sở hữu đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Sửu và tuổi Thìn đang sắp bước vào một giai đoạn mới đầy hứa hẹn thì ngược lại, tuổi Thân vẫn là con giáp cần phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, tuổi Thân cần phải hết sức chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh lãng phí hoặc thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt để giảm nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.