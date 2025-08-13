Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp sở hữu tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, nhiều tiềm lực để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Còn trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, rộng rãi và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tử vi học có nói, chỉ cần vượt qua tháng 9 âm thì tuổi Thìn không còn gì phải lo lắng. Cụ thể, từ tháng 10 âm, đón đợi con giáp này hầu như sẽ chỉ là những tin tức tốt lành từ cuộc sống đến công việc. Đặc biệt, tháng 11 âm sẽ là thời kỳ đỉnh cao của họ, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trong chuyện tình cảm, những người độc thân nên biết tận dụng.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Trong những tình huống cấp bách, tuổi Dậu vô cùng bình tĩnh và thể hiện xuất sắc tố chất của những người lãnh đạo. Ngoài ra, con giáp này đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Nếu như tuổi Thìn phải chờ đến hết tháng 9 âm thì tuổi Dậu chỉ cần đợi đến hết tháng 8 âm là có thể "kê gối cao mà ngủ". Tử vi học có nói, 3 tháng cuối năm là lúc con giáp này gặt hái nhiều thành tựu nhất, đặc biệt là tháng 11 âm và tháng 12 âm. Cụ thể, tháng 11 âm, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, tình cảm, có thể tính luôn chuyện trăm năm. Tháng 12 âm, được tam hợp soi rọi, tuổi Dậu làm gì cũng phát đạt, thu nhập tăng lên bất ngờ giúp họ đón năm mới trong sự sung túc, giàu sang viên mãn.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp luôn tỏa ra khí chất rất khác biệt, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Họ thông minh, nhiệt huyết, làm gì cũng hết mình, không bao giờ tính toán thiệt hơn nên có nhiều quý nhân tương trợ. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân và cả những sự giúp đỡ ấy, con giáp này sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tuổi Thìn và tuổi Dậu có 3 tháng cuối năm gặt hái vô số thành tựu thì tuổi Ngọ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định, nhất là tháng 11 âm và tháng 12 âm. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Ngọ cần phải cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, chú ý coi sóc nhà cửa để tránh thất thoát tài chính.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.