Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp nổi bật với trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán, rất có tố chất của người lãnh đạo. Con giáp này đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Tháng 7 âm và tháng 8 âm là 2 giai đoạn mà tuổi Dậu có thể sẽ trải qua nhiều thách thức. Nếu không cẩn trọng trong giao tiếp, đề phòng kẻ tiểu nhân, con giáp này có thể sẽ bị thua thiệt hoặc chịu thất thoát tài chính. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua thời kỳ đó, tuổi Dậu sẽ bước vào một thời kỳ vô cùng huy hoàng dịp cuối năm.

Tử vi học có nói, sau tháng 8 âm, tuổi Dậu sẽ tạm biệt mọi xui rủi, chỉ đón nhận niềm vui. Đặc biệt, tháng 11 âm, con giáp này sẽ gặp may trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tính chuyện trăm năm. Tháng 12 âm, được tam hợp chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu làm gì cũng có lộc, cuộc sống giàu có, sung túc.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp vừa thông minh lại rất kỷ luật, chăm chỉ, cầu thị, nỗ lực hết mình trong công việc. Chính sự nghiêm túc ấy sẽ đem lại thành công lớn cho họ. Trong cuộc sống, người tuổi Tuất cũng thường nhận được sự trợ giúp vì sự ngay thẳng và tử tế của họ.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Tháng 8 âm là lúc hung cát đan xen, nếu không cẩn thận, tuổi Tuất có thể bị bạn xấu lợi dụng, vừa mất tiền lại mệt người. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua giai đoạn này thì con giáp tuổi Tuất không còn phải lo lắng gì nữa.

Tử vi học có nói, từ 9 âm trở đi, đón đợi tuổi Tuất sẽ đều chỉ là những tin tức tốt lành. Đặc biệt, tháng 11 âm, tuổi Tuất sẽ nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất, vừa có tiền lại vừa có quyền, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao bởi khả năng quan sát tinh tế và sự khéo léo trong giao tiếp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn chỉn chu, cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Chính sự tận tâm và chu đáo ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu rực rỡ trong cả công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Nếu như kết thúc tháng 8 âm sẽ mang lại niềm hy vọng lớn cho tuổi Dậu và tuổi Tuất thì tuổi Mùi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn khó khăn thứ 2 trong năm Ất Tỵ. Họ được khuyên nên tránh gây mâu thuẫn kẻo ảnh hưởng đến tài lộc. Trong chuyện làm ăn, tuổi Mùi nên biết mình biết ta, không nên quá tham lam để tránh hậu quả không hay.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.