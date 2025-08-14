Mới đây, một vụ giết người đã xảy ra tại Malaysia với động cơ được cho là do ghen tuông đã khiến nhiều người sợ hãi.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, sự việc xảy ra tại Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia vào ngày thứ Hai, 11/8 vừa qua. Một người đàn ông 28 tuổi đã bị một người đàn ông 31 tuổi đâm chết bên ngoài nhà riêng của nạn nhân.

Nghi phạm đã bị người dân bắt giữ và trói bằng dây thừng trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát Seremban cho biết vụ việc được cho là bắt nguồn từ sự hiểu lầm giữa nghi phạm và nạn nhân. Các nguồn tin nói với China Press rằng nghi phạm đã đâm nạn nhân vì nghi ngờ người đàn ông này có quan hệ với vợ mình.

Nạn nhân bị đâm tử vong ngay trước cửa nhà mình.

Một người dân đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 11 tháng 8. Lúc 19 giờ 28 phút, các nhân viên y tế từ một bệnh viện ở Seremban tuyên bố nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông 28 tuổi này được cho là đã bị đâm vào ngực bằng dao, cảnh sát cho biết.

Với sự hỗ trợ của người dân, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, một người đàn ông 31 tuổi, và thu giữ một con dao. "Chúng tôi vẫn đang điều tra động cơ giết người", Cảnh sát trưởng quận Seremban, ông Mohamad Hatta Che Din cho biết, theo tờ The Star.

Được biết, nạn nhân được xác định danh tính là Muhammad Amirul Rasyid Mohd Niza, là một người cha đơn thân mới đính hôn và sắp tái hôn. Em trai của anh là Muhammad Amirul Hakim, cho biết hôm đó, anh đang trò chuyện với anh trai bên ngoài nhà của họ thì một chiếc ô tô dừng lại và một người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Động cơ của vụ giết người được cho là do ghen tuông.

"Tôi cứ tưởng đó là bạn của anh trai tôi. Nhưng hắn ta bước ra khỏi xe, tiến lại gần chúng tôi, và không nói một lời nào mà đã đâm vào ngực anh trai tôi", anh Hakim kể lại. Hakim cũng nói thêm rằng sau đó anh đã giữ chặt nghi phạm để ngăn hắn ta bỏ trốn. Người đàn ông cố gắng bỏ chạy nhưng bị hàng xóm bắt giữ và trói lại bằng dây thừng.

Hakim cho biết lúc đó, trong nhà của anh có tới 10 anh chị em của anh, và mẹ anh đã ngất xỉu khi thấy tình trạng của anh trai anh. Theo Hakim, anh và gia đình không quen biết nghi phạm, và theo anh biết, anh trai anh không có kẻ thù

Hakim cho biết thêm rằng anh trai anh đã ly thân với vợ nhiều năm trước. Người đàn ông đã đính hôn được hai tuần và dự định sẽ tái hôn trong năm nay.

"Đêm qua, anh ấy đã đi mua quà cưới", Hakim nói với Sinar Harian vào ngày 12 tháng 8. Trong khi đó, các nguồn tin tiết lộ với tờ China Press rằng vụ đâm dao được cho là xảy ra sau khi nghi phạm nghi ngờ vợ mình ngoại tình với anh Muhammad Amirul Rasyid Mohd Niza. Người chồng sau đó đã đến nhà của anh Muhammad Amirul Rasyid Mohd Niza để đối chất song khi vấn đề còn chưa được làm rõ thì án mạng đã xảy ra.

Hiện vụ việc đang được điều tra, nghi phạm sẽ bị tạm giam đến ngày 18/8.

Gia Linh (Theo Mothership)