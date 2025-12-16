Khách Tây gây sốc khi liền lúc uống 3 cốc đồ uống Việt Nam, dân mạng nín thở chờ tới giây phút "ngã gục"

Từ nhiều năm nay, không ít du khách nước ngoài khi đến Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm vừa buồn cười vừa… đáng nhớ với một loại đồ uống quen thuộc của người Việt: cà phê. Có người kể rằng chỉ uống một cốc cà phê sữa đá mà thức trắng tới 5h sáng, có người thấy tim đập nhanh, tay chân run rẩy, đầu óc lâng lâng. Thậm chí, không ít clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh khách Tây ôm đầu, than thở "tôi không biết cà phê ở Việt Nam lại mạnh đến vậy".

Thế nhưng, giữa vô số câu chuyện "hết hồn" ấy, mới đây cộng đồng mạng lại được phen giật mình khi một vị khách Tây không chỉ thử cà phê Việt, mà còn uống liền lúc… 3 cốc.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Theo đoạn video được chia sẻ, vị khách này ghé vào một quán cà phê và quyết định gọi cùng lúc 3 phiên bản cà phê khác nhau, gồm cà phê trứng, cà phê dừa và cà phê sữa. Không giấu vẻ hào hứng, anh lần lượt thưởng thức từng cốc một, nhấp ngụm nào là gật gù ngụm đó.

Với cà phê trứng, anh tỏ ra bất ngờ trước lớp kem béo mịn, thơm ngậy, vừa giống món tráng miệng vừa mang vị đắng nhẹ đặc trưng của cà phê. Sang tới cà phê dừa, vị khách Tây lại tiếp tục trầm trồ khi vị cà phê đậm quyện cùng vị dừa béo mát, tạo cảm giác vừa lạ vừa dễ uống. Đến cốc cuối cùng là cà phê sữa, anh không ngần ngại uống cạn và dành lời khen cho sự cân bằng giữa vị đắng, ngọt và độ đậm đặc.

Xuyên suốt đoạn clip, vị khách liên tục bày tỏ sự thích thú trước khả năng "biến hoá" của người Việt khi pha cà phê. Từ cùng một nguyên liệu cơ bản, người Việt có thể tạo ra nhiều phiên bản khác nhau, mỗi loại mang một hương vị và cảm giác riêng biệt.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại không nằm ở những lời khen ấy, mà là ở… số lượng. Uống liền 3 cốc cà phê trong một lần, trong khi trước đó đã có không ít du khách chỉ cần một cốc là đủ "choáng", liệu anh chàng này có "trụ" nổi?

Phần bình luận nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng loạt phản ứng vừa lo lắng vừa hài hước:

- "Anh bạn đã uống 3 ly cà phê liên tiếp? Bạn thật dũng cảm đó."

- "Chúc mừng, anh sẽ thức suốt 72 giờ tới.

-" "Bạn không sợ say cà phê sao?"

- "Rồi giờ bạn thế nào rồi?"

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, chính chủ cũng nhanh chóng cập nhật tình hình. Vị khách hài hước chia sẻ: "Đến giờ thứ 48 thì tôi bắt đầu… bay lơ lửng rồi". Câu trả lời nửa đùa nửa thật càng khiến dân mạng bật cười, đồng thời khẳng định thêm một lần nữa độ "nặng đô" của cà phê Việt.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền như một minh chứng sống động cho sức mạnh của cà phê Việt Nam - thứ đồ uống tưởng chừng quen thuộc nhưng lại đủ sức khiến nhiều du khách nước ngoài phải dè chừng. Với người Việt, một ly cà phê buổi sáng có thể là thói quen bình dị. Nhưng với không ít du khách, đó lại là trải nghiệm khó quên, thậm chí "để đời".

Có lẽ cũng chính từ sự khác biệt ấy mà cà phê Việt trở thành một phần văn hoá đặc biệt: vừa gần gũi, vừa mạnh mẽ, đủ khiến người ta nhớ mãi - dù là trong trạng thái tỉnh táo hay… lơ lửng suốt 48 giờ sau đó.

(Nguồn: @nicksontour)