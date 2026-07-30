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Khách quốc tế đến hòn đảo lớn nhất Việt Nam tăng kỷ lục, vượt cả Maldives

Ánh Ngọc
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Không chỉ lập kỷ lục mới về lượng khách, hòn đảo lớn nhất Việt Nam còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt nhiều điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng, trong đó có Maldives.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc ước đón hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng 30,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 1,5 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 53,49%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 36.447 tỷ đồng.

Kết quả này tương đương gần 69% kế hoạch cả năm chỉ sau hơn nửa chặng đường, cho thấy Phú Quốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước. Từ một điểm đến chủ yếu phục vụ khách nội địa, Phú Quốc đang cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí mang tầm quốc tế.

Nếu nhìn trong bức tranh du lịch khu vực, những con số của đảo Ngọc càng trở nên đáng chú ý.

Theo số liệu của Sở Du lịch tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, tăng 50,3%, hoàn thành 65,7% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, theo Bộ Du lịch Maldives, quốc đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này ghi nhận hơn 1,04 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đồng nghĩa riêng lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã vượt Maldives trong cùng giai đoạn.

Sự bứt phá này cũng phản ánh xu hướng Phú Quốc không còn chỉ là điểm đến của khách nội địa. Những năm gần đây, thị trường khách quốc tế đến đảo Ngọc ngày càng đa dạng với du khách từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga cùng nhiều quốc gia châu Âu.

Đằng sau những con số tăng trưởng là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, mạng lưới đường bay liên tục mở rộng đến sức lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu Phú Quốc trên truyền thông quốc tế.

Chỉ trong năm 2026, Phú Quốc liên tiếp được nhiều tổ chức và tạp chí du lịch uy tín thế giới vinh danh. Expedia đưa đảo Ngọc vào Top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới; DestinAsian Readers' Choice Awards 2026 xếp Phú Quốc đứng thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á; gần đây nhất, Travel + Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ hai khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những giải thưởng này nối dài chuỗi ba năm liên tiếp Phú Quốc được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Trước đó, năm 2025, Condé Nast Traveler từng xếp Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á và nằm trong Top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới, giúp tên tuổi đảo Ngọc xuất hiện thường xuyên trên các bảng xếp hạng danh giá của ngành du lịch.

Với tốc độ tăng trưởng khách ấn tượng, lượng khách quốc tế liên tục lập kỷ lục, hạ tầng hàng không được mở rộng cùng chuỗi giải thưởng quốc tế nối dài, Phú Quốc đang cho thấy sự chuyển mình từ một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thành điểm đến toàn diện của khu vực. Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trong những năm tới.

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du lịch

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