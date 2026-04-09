Khách Nga tròn mắt ngạc nhiên khi ăn món bình dân bán đầy vỉa hè Việt Nam, thốt lên: "Tôi muốn ăn thêm!"

Thu Phương |

Món ăn này có gì mà gây ấn tượng đến vậy?

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món bình dân nhưng lại mang hương vị gây ấn tượng mạnh.

Sau đây là một ví dụ như thế, món quen thuộc với nhiều người Việt, giá rẻ, bán đầy ở các hàng quán bình dân, vỉa hè. Đó là ốc len xào dừa. Một vị du khách đến từ Nga đã không thể cưỡng lại được hương vị lạ miệng, thơm ngon của món ăn. Anh đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi thưởng thức rồi nhận xét: "Nước sốt này tuyệt vời, tôi không biết là ốc gì nhưng tôi muốn ăn thêm!".

Du khách tâm đắc với món ốc bình dân của Việt Nam (Ảnh The Tay Sam)

Món ốc gắn với rừng ngập mặn miền Tây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau, ốc len là loại nhuyễn thể sống phổ biến ở rừng ngập mặn và từ lâu đã được xem là một món ăn đặc sản nổi tiếng của địa phương. Trang này cho biết thịt ốc len có vị vừa thơm, vừa ngọt, vừa béo; cách chế biến quen thuộc nhất là xáo nước cốt dừa hoặc xào sả ớt. Trong đó, phiên bản xào dừa được nhiều người nhớ hơn cả, bởi nó gói gọn khá rõ “chất” ẩm thực miền Nam: nguyên liệu vùng sông nước, cách nấu đậm đà, thơm béo và ăn nóng mới ngon.

Không chỉ xuất hiện trong câu chuyện ẩm thực của Cà Mau, ốc len xào dừa còn được Cổng thông tin điện tử Cần Thơ nhắc đến khi giới thiệu các món ngon miền Tây. Chi tiết này cho thấy món ăn không chỉ là đặc sản của một địa phương riêng lẻ, mà đã trở thành một hương vị có tính đại diện hơn cho vùng Nam Bộ, nơi nước cốt dừa đi vào nhiều món ăn theo cách rất tự nhiên và quen thuộc.

Từ góc nhìn sinh học, các tài liệu nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ cũng ghi nhận ốc len phân bố tại rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau. Điều đó phần nào lý giải vì sao loài ốc này lại gắn chặt với hình dung về miền đất ven rừng, ven biển, nơi sản vật thiên nhiên đi thẳng từ môi trường sống đặc thù vào mâm cơm và rồi trở thành món ăn được nhiều người nhớ tên.

Ảnh minh họa

Ngon nhất khi xào với dừa, quen thuộc ở quán bình dân

Nhắc tới quán ốc ở các đô thị phía Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bàn nhựa san sát, khói bốc nghi ngút, tiếng gọi món rôm rả và những đĩa ốc nóng hổi vừa được đưa ra từ bếp. Giữa rất nhiều món nướng, hấp, xào me hay rang muối, ốc len xào dừa vẫn có một vị trí rất riêng.

Đây không phải món ăn sang trọng, càng không phải món cầu kỳ kiểu nhà hàng, nhưng lại là món đủ sức khiến thực khách chỉ cần ngửi thấy mùi nước cốt dừa sôi lăn tăn là muốn gọi ngay một đĩa để ăn cho đã miệng. Cái hấp dẫn của món ăn này nằm ở sự dân dã, dễ gần, nhưng hương vị lại khó lẫn với bất cứ món ốc nào khác.

Một trong những điểm khiến ốc len xào dừa khác biệt là cách ăn. Theo giới thiệu của Cà Mau, khi chế biến, người ta thường chặt bỏ phần nhọn ở đuôi ốc, cho nước cốt dừa vào nấu cùng; khi chín, chỉ cần hút nhẹ là phần thịt ốc theo nước dừa thơm béo trôi vào miệng. Chính kiểu thưởng thức ấy khiến món ăn trở nên vừa ngon vừa vui, rất hợp với không khí tụ tập bạn bè ở quán xá. Không cần cách bày biện cầu kỳ, chỉ cần một đĩa ốc nóng, chén nước chấm và vài câu chuyện rôm rả là đủ thành một bữa ăn có dư vị.

Ở TP.HCM, sức hút ấy càng dễ thấy tại những khu phố ẩm thực nổi tiếng về quán ốc. Cổng thông tin Quận 4 từng ghi lại cảm nhận của khách quốc tế về món ốc len xào dừa trên địa bàn, nhấn vào vị ngọt béo của nước cốt dừa. Chi tiết nhỏ này cho thấy món ăn không chỉ quen với người địa phương mà còn đủ đặc trưng để gây ấn tượng với du khách. Khi một món ăn bình dân vừa dễ gọi, dễ chia sẻ, vừa mang hương vị rõ ràng như vậy, việc nó bám trụ bền bỉ trong thực đơn quán ốc là điều dễ hiểu.

Cách ăn độc đáo khiến món ăn gây ấn tượng mạnh với thực khách (Ảnh The Tay Sam)

Tóm lại, ốc len xào dừa được nhớ không phải vì sự cầu kỳ, mà vì nó hội đủ những điều mà nhiều món ăn đường phố mơ ước: nguyên liệu có bản sắc, cách ăn có trải nghiệm, hương vị có điểm nhấn và cảm giác đủ gần gũi để ai cũng thấy thân quen. Từ rừng ngập mặn Cà Mau đến những quán ốc bình dân ở phố thị, món ăn này vẫn giữ được điều quan trọng nhất: chỉ cần xuất hiện trên bàn là lập tức gợi ra một góc rất riêng của ẩm thực miền Nam.

Nơi được FLC của ông Trịnh Văn Quyết chọn để chuẩn bị làm sân golf 1000 tỷ: Có gì đặc biệt?


Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
