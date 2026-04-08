Nơi được FLC của ông Trịnh Văn Quyết chọn để chuẩn bị làm sân golf 1000 tỷ: Có gì đặc biệt?

Những ngày gần đây, cái tên Đak Đoa bất ngờ được nhắc tới nhiều hơn trên bản đồ Gia Lai. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại tại sự kiện ở Gia Lai cuối tháng 3, FLC tiếp tục gây chú ý với lễ khởi công dự án sân golf Đak Đoa ngày 4/4, khiến nhiều người tò mò: vì sao giữa rất nhiều nơi, vùng đất này lại được chọn?

Theo VOV, dự án sân golf Đak Đoa được tái khởi công đầu tháng 4/2026 với quy mô 36 lỗ, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng. Về phía hồ sơ pháp lý, Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 13/12/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; sau đó tiếp tục có quyết định chấp thuận nhà đầu tư và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường vào đầu năm 2026.

Nhưng nếu nhìn dưới góc độ du lịch, Đak Đoa không chỉ là nơi gắn với một dự án nghìn tỷ. Khu vực này nằm gần Pleiku và kết nối khá thuận với chuỗi điểm đến nổi bật của Gia Lai như Biển Hồ, Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi, núi lửa Chư Đăng Ya. Đây cũng là vùng cảnh quan đang được tỉnh Gia Lai dành nhiều sự quan tâm trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn mới, nhất là khi địa phương được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Vùng đất nằm gần trục cảnh quan nổi bật của Gia Lai

Điều khiến Đak Đoa được chú ý không chỉ nằm ở yếu tố đầu tư, mà còn ở vị trí. Từ khu vực này, du khách có thể nối hành trình sang Pleiku và vùng phụ cận khá thuận tiện. Theo giới thiệu của chính quyền địa phương, Biển Hồ nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 7 km; trong khi các điểm quen thuộc như Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi hay cung đường hướng về Chư Đăng Ya cũng nằm không quá xa, phù hợp cho lịch trình ngắn ngày.

Biển Hồ từ lâu đã là biểu tượng của phố núi. Trang thông tin du lịch Pleiku của Gia Lai cho biết thắng cảnh này nằm trong quần thể du lịch sinh thái Biển Hồ - Chư Đăng Ya; còn Báo Gia Lai mô tả đây là một trong những hồ đẹp nhất Tây Nguyên, gắn với hình ảnh “đôi mắt Pleiku”. Chính vẻ thoáng rộng, mặt nước xanh và không gian rừng thông xung quanh khiến nơi đây luôn nằm trong danh sách phải ghé của nhiều du khách khi đến Gia Lai.

Cách đó không xa là Biển Hồ chè và hàng thông trăm tuổi, cụm điểm đến rất hợp với những người thích đi sớm, săn sương và chụp ảnh. Theo VnExpress, đồi chè ở khu vực này có diện tích hơn 1.000 ha, được người Pháp khai khẩn từ đầu thế kỷ trước; còn hàng thông bên cạnh là một trong những điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất quanh Pleiku. Báo Gia Lai cũng cho biết Biển Hồ chè là đồn điền chè lâu đời của vùng, thường đẹp nhất vào sáng sớm, khi sương còn phủ trên các triền dốc.

Từ Đak Đoa, du khách có thể đi đâu, chơi gì?

Nếu lấy Pleiku làm điểm dừng chân, du khách có thể dành một ngày để khám phá trục cảnh quan quanh Đak Đoa và vùng phụ cận. Buổi sáng đi đồi chè, hàng thông trăm tuổi để tận hưởng không khí mát lạnh của phố núi; đến trưa quay về trung tâm Pleiku ăn uống; chiều ghé Biển Hồ để ngắm cảnh. Đây là lịch trình được nhiều cẩm nang du lịch gợi ý vì các điểm đến nằm tương đối gần nhau, dễ đi trong ngày.

Với người có nhiều thời gian hơn, hành trình 2 ngày 1 đêm sẽ dễ cảm nhận rõ Gia Lai hơn. Ngoài Biển Hồ và đồi chè, du khách có thể đi tiếp Chư Đăng Ya, ghé chùa Bửu Minh hoặc dành thời gian trải nghiệm nhịp sống Pleiku. Nhiều chuyên trang du lịch tư vấn thêm, Gia Lai còn hấp dẫn bởi các món ăn đậm chất cao nguyên như phở hai tô, bò một nắng chấm muối kiến vàng, bún mắm cua. Chính những mảnh ghép đời sống ấy giúp chuyến đi không chỉ dừng lại ở ngắm cảnh mà còn có thêm chiều sâu trải nghiệm.

Nhìn rộng hơn, việc một dự án sân golf - nghỉ dưỡng được tái khởi động ở Đak Đoa phần nào cho thấy khu vực này đang được nhìn nhận lại cả ở góc độ đầu tư lẫn du lịch. Tuy vậy, với độc giả phổ thông, điều đáng quan tâm hơn có lẽ không chỉ là một công trình nghìn tỷ, mà là việc cái tên Đak Đoa đang mở ra thêm một lý do để tìm hiểu Gia Lai: một vùng đất gần hồ, gần đồi chè, gần núi lửa và vẫn còn giữ được chất riêng của cao nguyên.