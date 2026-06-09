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Khách hàng bị nhân viên an ninh quy chụp ăn cắp đồ: Aeon Mall Long Biên xin lỗi

Minh Tuệ
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Trước phản ánh của khách hàng tố bị vu khống trộm đồ, Aeon Mall Long Biên lên tiếng xin lỗi với những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp của nhân viên.

Sáng 9/6, trên Fanpage có hơn 721.000 lượt theo dõi, Aeon Mall Long Biên phản hồi về vụ việc khách hàng tố bị vu khống trộm đồ khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại này.

Trước những thông tin liên quan sự việc xảy ra tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên đang được lan truyền, Aeon Mall xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới khách hàng và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối 7/6.

"Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đề cao sự minh bạch và lợi ích của khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Đồng thời, chúng tôi chân thành xin lỗi toàn thể quý khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cùng những lo ngại phát sinh từ vụ việc", Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên nhấn mạnh.

Trước các phản ánh liên quan thái độ, tác phong của nhân viên, Aeon Mall Long Biên xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại.

Aeon Mall Long Biên xin lỗi khách hàng bị vu khống ăn cắp đồ - Ảnh 1.

Vụ việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên gây xôn xao mạng xã hội.

Aeon Mall Long Biên cho biết, doanh nghiệp đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh những nội dung được phản ánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo kèm clip về việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ , đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý 2 cháu nhỏ. Chị đề nghị đơn vị liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Vụ bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Bảo vệ có được tự ý khám xét khách hàng?
Tags

aeon mall long biên

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