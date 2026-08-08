Khách gửi tiết kiệm hơn 77 triệu đồng, 2 tháng sau được ngân hàng Trung Quốc thông báo: “Tiền đang nằm trong tài khoản của công ty bảo hiểm”

Tháng 6/2021, một cụ bà ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm. Hai tháng sau bà mới phát hiện khoản tiền này thực tế đã được dùng để mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với thời hạn đóng phí 3 năm.

Đến ngân hàng gửi tiết kiệm, nhận về hợp đồng bảo hiểm

Theo The Paper, bà Bành, 59 tuổi, là khách hàng lâu năm của một chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc tại thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc.

Bà cho biết từ khi còn trẻ đã thường xuyên gửi tiền tại ngân hàng này, tổng số tiền từng gửi lên tới hơn 300.000 NDT. Sau một thời gian nghỉ việc để chăm cháu, bà đi làm thêm tại một nhà hàng để kiếm thêm thu nhập.

Ngày 1/6/2021, một khoản tiền tiết kiệm 10.000 NDT của bà đáo hạn. Sau khi gom đủ số tiền 20.000 NDT (hơn 77 triệu đồng), bà Bành quay lại ngân hàng để tiếp tục gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, lần giao dịch này khiến bà cảm thấy có nhiều điểm khác thường.

Bà cho biết nhân viên ngân hàng yêu cầu tải một số ứng dụng trên điện thoại, nhưng do không biết sử dụng nên mọi thao tác đều do nhân viên thực hiện. Giấy tờ nhận được sau giao dịch cũng khác với những lần gửi tiền trước.

Ngày 31/8/2021, khi người con trai đang làm việc tại Quảng Châu trở về nhà, bà đưa giấy tờ cho con xem. Lúc này, con trai bà Bành phát hiện đây không phải sổ tiết kiệm hay chứng từ tiền gửi mà là hợp đồng bảo hiểm dài tới 25 trang nhưng mẹ anh chỉ nhận được 2 trang.

Theo hợp đồng, bà Bành đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Hợp đồng được ký ngày 9/6/2021, thời hạn bảo hiểm là trọn đời và thời gian đóng phí là 3 năm. Mỗi năm, bà phải đóng 20.000 NDT, tương đương tổng cộng 60.000 NDT.

Hợp đồng bảo hiểm của bà Bành.

Nếu bà đóng 20.000 NDT rồi rút ngay trong năm đầu tiên, số tiền nhận lại chỉ khoảng 9.749 NDT. Sang năm thứ hai, số tiền nhận về là khoảng 26.049 NDT. Đến năm thứ ba, sau khi đóng đủ 60.000 NDT, con số khi đó là khoảng 56.139 NDT. Nếu đóng đủ 3 năm và chờ đến năm thứ 6 mới rút, số tiền bà Bành nhận được là khoảng 65.720 NDT, bao gồm phần giá trị tích lũy và lợi ích theo hợp đồng.

Như vậy, khoản tiền 20.000 NDT mà bà Bành tưởng là tiền gửi thực chất là phí bảo hiểm. Nếu muốn hưởng đầy đủ quyền lợi theo hợp đồng, bà phải tiếp tục đóng thêm 20.000 NDT mỗi năm trong 2 năm tiếp theo.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn và cái kết

Sau khi phát hiện sự việc, bà Bành và con trai yêu cầu ngân hàng hoàn tiền. Ngày 2/9/2021, hai mẹ con đến chi nhánh ngân hàng để làm rõ. Tại đây, bà Bành khẳng định đến ngân hàng chỉ để gửi tiết kiệm. Bà nói bản thân không biết chữ và nếu được giải thích rõ đây là bảo hiểm thì chắc chắn sẽ không mua.

Phía ngân hàng lại đưa ra cách giải thích khác. Nhân viên cho biết sản phẩm này là bảo hiểm do ngân hàng đại lý phân phối. Vì lãi suất tiền gửi lúc đó khá thấp nên đã tư vấn cho bà Bành lựa chọn sản phẩm này như một hình thức tích lũy cho tuổi già.

Khi con trai bà Bành hỏi vì sao mẹ mình đến ngân hàng gửi tiền nhưng khoản tiền cuối cùng lại được chuyển sang công ty bảo hiểm, nhân viên ngân hàng khẳng định bà đã đồng ý tham gia và được giải thích về sản phẩm trước khi ký hợp đồng. Nhân viên này cũng xác nhận 20.000 NDT của bà đang nằm trong tài khoản của công ty bảo hiểm.

Bà Bành cho biết mình không biết chữ nên không thể tự đọc hợp đồng. Phía ngân hàng đáp rằng tại thời điểm giao dịch, nhân viên không biết bà không biết chữ. Hai bên sau đó không đạt được thỏa thuận và bà Bành kiên quyết yêu cầu hủy hợp đồng, nhận lại toàn bộ tiền.

Đến ngày 4/9/2021, gia đình bà Bành cho biết Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc đã đồng ý hủy hợp đồng và hoàn trả toàn bộ 20.000 NDT cho bà.

Về vụ việc, luật sư Long Văn Minh cho rằng ngân hàng vừa nhận tiền gửi vừa làm đại lý bán bảo hiểm nên khi giới thiệu sản phẩm phải giải thích đầy đủ, đồng thời bảo đảm sản phẩm phù hợp với khách hàng. Với trường hợp bà Bành đã 59 tuổi và không biết chữ, nghĩa vụ giải thích càng cần được thực hiện rõ ràng.

Theo vị luật sư Trung Quốc, nếu có căn cứ cho thấy bà Bành hiểu rằng mình đang gửi tiết kiệm trong khi thực tế ký hợp đồng bảo hiểm, giao dịch có thể được xem xét dưới góc độ “nhầm lẫn nghiêm trọng”. Theo Điều 147 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, người thực hiện giao dịch trong trường hợp này có quyền yêu cầu hủy bỏ giao dịch.

Tuy nhiên, luật sư này cũng lưu ý bà Bành là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có nhiều năm giao dịch tại ngân hàng, nên bản thân bà vẫn có nghĩa vụ nhất định trong việc kiểm tra, xác nhận giấy tờ trước khi ký.

(Theo The Paper)