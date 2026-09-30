Trong vụ việc, tòa án Trung Quốc xác định ngân hàng đã cung cấp đầy đủ chứng cứ cho thấy khoản tiền gửi được tất toán và thanh toán cho khách hàng, từ đó bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 16/9/2022, ông Lưu, một người dân ở Côn Minh, mở sổ tiết kiệm có kỳ hạn tại một ngân hàng trên địa bàn với số tiền 100.000 NDT, kỳ hạn 3 năm.

Đến ngày 3/4/2023, ông Lưu đến ngân hàng thực hiện thủ tục báo mất chứng từ và cấp lại sổ. Theo hồ sơ do ngân hàng cung cấp, trước khi xử lý giao dịch, đơn vị đã xác minh danh tính khách hàng bằng nhận diện khuôn mặt và mã xác thực gửi qua SMS. Ông Lưu cũng được ghi nhận đã ký vào giấy tiếp nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, ngay trong ngày, ông Lưu sử dụng sổ tiết kiệm được cấp lại để làm thủ tục tất toán khoản tiền gửi. Ngân hàng sau đó chi trả cho ông 100.138,19 NDT, gồm tiền gốc và lãi.

Tuy nhiên, đến khi kỳ hạn 3 năm kết thúc, ông Lưu vẫn mang cuốn sổ tiết kiệm cũ đến ngân hàng để làm thủ tục rút tiền. Tại đây, ông được thông báo khoản tiền gửi đã được rút từ năm 2023, sau khi được cấp lại chứng từ và sổ tiết kiệm mới.

Dẫu vậy, ông Lưu phủ nhận việc này và khẳng định bản thân chưa từng thực hiện thủ tục báo mất hay rút tiền. Để đòi lại tiền của mình, người đàn ông này đã khởi kiện và yêu cầu ngân hàng thanh toán lại 100.000 NDT tiền gốc và 9.600 NDT tiền lãi, cùng một số khoản liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tại tòa, ông Lưu xuất trình sổ tiết kiệm cũ để chứng minh khoản tiền gửi vẫn tồn tại. Đáp lại, phía ngân hàng khẳng định khoản tiền gửi này đã tất toán cho ông Lưu. Để chứng minh, đơn vị này cung cấp giấy tiếp nhận giao dịch có chữ ký của ông Lưu, tin nhắn xác thực và hình ảnh nhận diện khuôn mặt được ghi nhận trong quá trình thực hiện thủ tục cấp lại sổ tiết kiệm mới.

Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân thành phố An Ninh xác định các tài liệu do ngân hàng cung cấp có giá trị chứng minh, qua đó cho thấy ông Lưu đã thực hiện thủ tục báo mất sổ, cấp lại chứng từ và sau đó tất toán khoản tiền gửi.

Tòa án nhận định, ngân hàng đã đưa ra các chứng cứ cho thấy quan hệ tiền gửi ban đầu đã được thay đổi hoặc chấm dứt sau khi khoản tiền được tất toán. Trong trường hợp ông Lưu vẫn cho rằng khoản tiền gửi còn tồn tại, ông có trách nhiệm cung cấp thêm bằng chứng chứng minh giữa mình và ngân hàng vẫn tồn tại một khoản tiền gửi khác.

Tuy nhiên, ông Lưu không đưa ra được tài liệu nào để chứng minh cho lập luận này. Trên cơ sở các chứng cứ được đưa ra, tòa án địa phương không chấp nhận yêu cầu của ông Lưu về việc buộc ngân hàng thanh toán lại 100.000 NDT tiền gốc và khoản lãi 9.600 NDT.

Ngày 30/3/2026, Tòa án Nhân dân thành phố An Ninh ra phán quyết sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lưu. Vụ việc kết thúc tại đây.

(Theo Sina)