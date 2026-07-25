Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ

Trong ngày 25/7, mỗi khách mua vàng tại Mi Hồng được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn; giá vàng đã tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm trước.

Đầu giờ chiều 25/7, khách vẫn chen nhau tại tiệm vàng Mi Hồng bên hông chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, TP.HCM để mua vàng. Mấy ngày qua, đây là điểm mua bán luôn đông nghẹt khách giữa những ồn ào liên quan kim cương của hai “ông lớn” SJC và PNJ.

Giá vàng từ trưa 25/7 tại Mi Hồng tăng 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt chiều qua. Vàng miếng SJC bán ra 140 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng tại đây là 2,5 triệu đồng. Đây cũng là mức giá mua - bán vàng nhẫn Mi Hồng.

Trong ngày 25/7, mỗi khách mua vàng nhẫn tại Mi Hồng chỉ được mua tối đa 5 chỉ.

Trong khi đó tại SJC, giá vàng miếng mua vào niêm yết đầu giờ chiều cùng ngày cũng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày trước, còn giá bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng nới rộng đến 4 triệu đồng.

Bên cạnh giá bán ra niêm yết cao hơn, cộng với hôm nay SJC nghỉ cuối tuần nên lượng khách có xu hướng tăng mạnh tại Mi Hồng.

Nhiều người cho biết vẫn tranh thủ mua vào khi giá vàng còn giảm. Trong ngày 25/7, do lượng khách đông nên Mi Hồng giới hạn mỗi khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn. Những ngày trước, cửa hàng không giới hạn số lượng vàng miếng, vàng nhẫn bán ra.

Ghi nhận từ ngày 23/7 cho thấy nếu tại các cửa hàng SJC và PNJ , người dân có xu hướng đổ về bán vàng, thì ngược lại, tại Mi Hồng, khách đến để mua vàng. Hầu hết khách mua lẻ, mỗi người vài chỉ để tiết kiệm.

Một khách hàng nhà ở phường Gò Vấp cho biết bà mua 3 chỉ vàng nhẫn, tranh thủ giá đang ở mức giá thấp, dễ mua nên gom góp mua tiết kiệm.

Tại khu vực bán ra, cũng có nhiều khách đến bán vàng. Theo quan sát, Mi Hồng thu đổi bình thường và trả tiền ngay cho khách sau khi giao dịch hoàn tất.

Các giao dịch mua bán tại điểm kinh doanh vàng bạc, trang sức lâu đời của TP.HCM khá ổn định giữa ồn ào thị trường kim cương, nữ trang những ngày qua.

Theo nhân viên tại khu bán nữ trang của Mi Hồng, giao dịch tại 2 cửa hàng của thương hiệu này tăng cao suốt tuần qua, trong đó cao nhất là ngày 23/7, khi giá vàng giảm mạnh về 136 triệu đồng/lượng. Nhiều người cho biết phải xếp hàng chờ mua vàng đến 2 tiếng đồng hồ mới được gọi số.

Đến ngày 24/7, giá vàng tăng trở lại nhưng lượng mua vẫn không giảm. Tuy nhiên, so với các ngày trước, khách không còn xếp hàng chờ vài tiếng đồng hồ để giao dịch mà mua bán khá nhanh.

Nhân viên này cũng cho biết cửa hàng đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu mua bán của khách hàng.