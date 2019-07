Khắc phục chứng xuất tinh khô

Nguyễn V.V.A (Quảng Ninh)

Theo những dấu hiệu anh miêu tả, có thể anh mắc chứng xuất tinh ngược dòng hay còn gọi là xuất tinh khô. Đây là một tình trạng rối loạn xuất tinh ở nam giới, trong đó tinh dịch đi ngược vào bàng quang thay vì ra ngoài thông qua niệu đạo khi xuất tinh.

Khi đó, mặc dù vẫn đạt cực khoái, tinh dịch xuất ra ngoài sẽ rất ít hoặc không có. Nếu để ý, anh sẽ thấy hiện tượng sau xuất tinh khô là đi tiểu nước tiểu đục, có lợn cợn trắng do có tinh dịch lẫn trong nước tiểu.

Căn bệnh đái tháo đường có thể khiến cho các cơ vùng cổ bàng quang bị tổn thương, các chức năng của chúng cũng không còn được như cũ. Khi nam giới xuất tinh, các cơ ở cổ bàng quang không thể co thắt gây ra xuất tinh ngược dòng.

Ngoài ra, nguyên nhân gây xuất tinh ngược dòng có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc mà người nam giới uống, do di chứng sau phẫu thuật đại tràng, u phì đại tuyến tiền liệt, do thói quen tình dục không tốt như kìm nén xuất tinh, thường xuyên thủ dâm. Biến chứng lớn nhất của xuất tinh ngược dòng là gây vô sinh.

Ngoài ra, xuất tinh ngược dòng có thể gây tâm lý lo lắng, mặc cảm ở nam giới. Nó khiến người đàn ông bị đau tức bộ phận sinh dục, phần nào gây ra tâm lý ngại quan hệ, gây ảnh hưởng tới hạnh phúc chăn gối.

Ngoài ra, việc tinh trùng ứ đọng bên trong bàng quang cũng dễ dàng gây ra các căn bệnh như viêm nhiễm bàng quang, viêm niệu đạo.

Do đó, anh nên sớm đi khám tại các cơ sở nam khoa để được hướng dẫn điều trị phù hợp. Với căn bệnh đái tháo đường, anh cần kiểm soát đường huyết và chủ động khám sức khỏe định kỳ. Rèn luyện sức khỏe với lối sống lành mạnh, thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể chất.