Khắc phục chứng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền…”

Thế nào là xuất tinh sớm?



Trước hết cần hiểu thế nào là xuất tinh sớm. Trước đây người ta coi xuất tinh sớm là khi giao hợp chưa được 2 phút. Định nghĩa như thế không được đa số thừa nhận. Masters và Johnson đề nghị gọi là xuất tinh sớm khi không làm thoả mãn được bạn tình trong 50% trường hợp quan hệ tình dục.

Nhiều người định nghĩa xuất tinh sớm đơn giản hơn nhưng không kém phần chính xác nghĩa là khi cả 2 đều chưa muốn chưa muốn hay đều coi là sớm. Theo Kolodny, 75% nam giới bị xuất tinh trong khoảng 2 phút, khoảng thời gian quá ngắn để nữ có thể có đáp ứng sinh lý dẫn đến khoái cực (với đa số).

Nguyên nhân

Sinh lý về hiện tượng xuất tinh còn chưa được hiểu biết thật đầy đủ, cũng chưa biết xuất tinh sớm là do nguyên nhân ngoại biên hay trung tâm (ở thần kinh trung ương), do tâm lý, xúc cảnh hay do nguyên nhân thực thể. Hình như mọi nguyên nhân nói trên đều có thể kết hợp với nhau tạo nên cái bệnh khổ sở cho nhiều nam giới vì ''chưa đến chợ đã hết tiền".

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này phần lớn có nguồn gốc tâm lý chẳng hạn như: lo lắng, căng thẳng hoặc do những kích thích quá độ mà người nam không tự điều khiển được cảm xúc của mình. Xuất tinh sớm không hề có lợi, tác hại của nó khiến: giảm khoái cảm tình dục, gây liệt dương ở nam giới, dẫn đến cơ thể mệt mỏi.

Khắc phục thế nào?

Khi xuất tinh sớm có nguyên nhân thực thể (nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục, tổn thương thần kinh do bệnh tiểu đường, bệnh gút...) thì trước tiên là điều trị nguyên nhân sau đó là luyện tập lại nhóm cơ đáy chậu. Nếu vì nguyên nhân tâm lý thì phải tháo gỡ tâm lý, chia sẻ thẳng thắn giữa giữa vợ chồng cũng là một cách để cùng nhau vượt qua. Ngoài ra, có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây cũng cho hiệu quả tốt trên thực tế:

- Học cách nhận biết những dấu hiệu trước lúc không thể kìm giữ được nữa, thở sâu và chậm, dùng ý chí ức chế phản xạ xuất tinh. Tập nhiều lần để tạo thành một phản xạ có điều kiện, thời gian tập từ 4 - 5 tuần và cho kết quả tốt.

- Bài tập Kegel: luyện tập nhóm cơ ở đáy chậu (nhóm cơ đi từ xương cụt đến xương vệ). Tác động đến hoạt động của nhóm cơ này như thế nào? Ví dụ như đang đi tiểu mà chủ động dừng lại để nước tiểu không chảy ra nữa, đó là nhờ tác động co rút của nhóm cơ cụt vệ. Hãy tập co rút như vậy lúc bình thường, ngoài lúc đi tiểu. Lúc đầu tập 10 lần, chậm rồi nhanh dần. Mỗi ngày tập nhiều lần, cho đến khi đạt được 200 lần. Với bài tập này, cùng với các vận động khác, sau 1 - 2 tháng sẽ có kết quả.

Bài tập cho nhóm cơ ở đáy chậu rất tốt cho nam giới hạn chế xuất tinh sớm

- Tránh để phần quy đầu di chuyển ra vào nhiều vì vùng gây khoái cảm mạnh nhất của nam giới là ở quy đầu vì thế dễ gây xuất tinh. Chất gây tê tại chỗ (gel xylocain 2%) bôi vào quy đầu để giảm bớt kích thích cũng có thể dùng kết hợp.

Điều trị xuất tinh sớm bằng thuốc là một liệu pháp tương đối mới nhưng nhiều hứa hẹn, có thể đem lại kết quả tốt sớm mà lại ít có tác dụng phụ. Những thuốc này làm thay đổi chuyển hoá của serotonin và các chất dẫn truyền thần kinh khác trong não để ức chế phản xạ xuất tinh. Việc dùng thuốc do thầy thuốc chỉ định và theo dõi.