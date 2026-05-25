Kết quả xác minh vụ hộp xôi có dòi gây xôn xao mạng xã hội

Đ.Nghĩa
|

Công an đã vào cuộc kiểm tra sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin kèm hình ảnh dòi lúc nhúc trong hộp xôi sáng.

Ngày 25-5, tin từ Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho hay đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thôn Nam Đông.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Cồn Tiên phát hiện tài khoản facebook tên T.K đăng tải nội dung phản ánh việc phát hiện dòi trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì Hạnh Phúc (thuộc thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên).

Dòi lúc nhúc trong hộp xôi: Công an vào cuộc điều tra an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Sự việc dòi xuất hiện trong hộp xôi được đăng tải trên facebook mang tên T.K thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Thông tin này thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã này đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị N.T.N (SN 2009, ngụ xã Cồn Tiên) đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc mua 5 hộp xôi thập cẩm với giá 10.000 đồng/hộp. Cơ sở này do bà Trần Thị Thanh Huyền (SN 1982, thường trú tại thôn Nam Đông, xã Cồn Tiên) trực tiếp bán.

Sau khi mua, 4 hộp được N. cùng các em ăn hết. Người anh ăn hộp thứ 5 thì phát hiện bên trong có nhiều dòi. Ngay sau đó, N. mang hộp xôi đến tiệm bánh mì Hạnh Phúc để phản ánh và được chủ quán thu lại hộp xôi, hoàn trả tiền.

Làm việc với cơ quan công an, bà Trần Thị Thanh Huyền thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn.

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ pháp lý, cơ sở kinh doanh này dù xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân, nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp được bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Được biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

