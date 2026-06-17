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Kế hoạch gây án nhắm vào tài xế xe ôm công nghệ của nam nhân viên quán nước giải khát

Nguyễn Tiến
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Thua cá độ đá gà trên mạng, nợ 300 triệu đồng, thanh niên 29 tuổi mang dao đi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ rồi bị bắt sau vài giờ gây án.

Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Võ Minh Duy (29 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) tham gia cá độ đá gà trên không gian mạng từ cuối năm 2025 và liên tục thua cược. Để có tiền gỡ gạc, Duy vay mượn người thân, bạn bè khoảng 300 triệu đồng nhưng sau đó mất khả năng thanh toán.

Thua cá độ đá gà , thanh niên giết người cướp tài sản tại TPHCM - Ảnh 1.

Nghi phạm bị khống chế chỉ vài giờ sau khi gây án. Ảnh: Cắt từ clip

Rời địa phương, Duy đến thuê trọ tại phường Phú Lợi và làm nhân viên bán nước giải khát. Tuy nhiên, do áp lực nợ nần, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm để lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Duy chuẩn bị sẵn một con dao và mang theo bên người. Sáng 13-6, sau khi ăn sáng, đối tượng đến khu vực giao giữa đường Huỳnh Văn Lũy và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để tìm người chở thuê.

Khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, Duy thuê ông Nguyễn Bá K. (52 tuổi, ngụ Đồng Nai), là tài xế xe ôm công nghệ, chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa - nơi có nhiều lô cao su vắng người qua lại.

Khi xe đi vào đường đất đỏ trong lô cao su, cách đường nhựa khoảng 500 m, Duy bất ngờ dùng dao tấn công tài xế nhằm cướp tài sản. Mặc dù nạn nhân chống cự và tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng truy đuổi, tiếp tục ra tay.

Sau khi gây án, Duy cướp chiếc xe máy Honda Future của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm và mời Duy về làm việc khi đối tượng đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Kế hoạch gây án nhắm vào tài xế xe ôm công nghệ của nam nhân viên quán nước giải khát - Ảnh 2.Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Diễm và Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Ly và Nguyễn Thị Diễm.

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cướp tài sản

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