HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng

Việt Linh/VTC News |

Sai sót trong kê đơn, cấp phát và theo dõi sử dụng thuốc tại cơ sở y tế có thể khiến bác sĩ bị phạt tới 30 triệu đồng, thậm chí bị tước chứng chỉ hành nghề.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó siết chặt quản lý việc sử dụng thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt ở khu vực điều trị nội trú và theo dõi ngoại trú.

Theo Điều 41 của Nghị định, nhiều hành vi sai sót trong kê đơn, cấp phát và theo dõi sử dụng thuốc sẽ bị xử phạt hành chính với các mức khác nhau, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Ở mức nhẹ, các lỗi như ghi thiếu thông tin trong đơn thuốc hoặc không kiểm tra, đối chiếu trước khi cấp phát có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gồm: không ghi đầy đủ tên thuốc, liều dùng, cách dùng, thời gian sử dụng; không xác nhận đúng thông tin người bệnh; không ghi chép thời gian cấp phát thuốc; hoặc không theo dõi, phát hiện kịp thời tai biến khi dùng thuốc.

Đáng chú ý, việc không theo dõi và báo cáo tai biến thuốc không chỉ bị xử phạt tiền mà còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung.

Bác sĩ kê đơn thuốc sai có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Đối với các vi phạm liên quan đến chuyên môn kê đơn, mức xử phạt cao hơn, từ 10-20 triệu đồng. Cụ thể, người hành nghề có thể bị phạt nếu kê đơn không phù hợp với chẩn đoán hoặc tình trạng bệnh; kê các sản phẩm không được phép kê đơn; hoặc kê đơn không đúng hướng dẫn sử dụng, phác đồ điều trị được phê duyệt. Những sai sót này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh.

Mức xử phạt cao nhất, từ 20-30 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi cấp phát hoặc bán thuốc không đảm bảo chất lượng như thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bảo quản không đúng quy định, thuốc đã bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài xử phạt tiền, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 1-3 tháng nếu vi phạm các quy định về kê đơn, cấp phát thuốc hoặc không theo dõi, xử lý tai biến thuốc.

Trong trường hợp sai sót gây ảnh hưởng đến người bệnh, cơ sở hoặc người hành nghề còn phải chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh phát sinh.

Bác sĩ Việt có 1 kỹ thuật mổ được thế giới tôn vinh: Hàn Quốc, Singapore, châu Âu đến học
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại