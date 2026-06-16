IVF có làm tăng tỷ lệ ung thư các loại? BS nam sản khoa tiết lộ sự thật

BS Hoàng Văn Khanh sẽ chia sẻ các thông tin đến mọi người.

Khi câu hỏi được đặt ra, BS Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) khẳng định: "Quan điểm cho rằng IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và các phương pháp điều trị hiếm muộn làm tăng tỷ lệ ung thư ở phụ nữ là không chính xác hoặc chưa có bằng chứng kết luận".

Theo BS Hoàng Khanh, thực tế, mối liên hệ giữa các loại thuốc hỗ trợ sinh sản và ung thư rất phức tạp, rủi ro gia tăng (nếu có) phần lớn bắt nguồn từ bệnh lý nền gây vô sinh của bệnh nhân chứ không phải do bản thân quá trình IVF.

Dưới đây là đánh giá cụ thể về rủi ro của IVF đối với từng loại ung thư dựa trên tài liệu, được BS Hoàng Khanh chia sẻ đến mọi người:

BS Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội).

1. Ung thư vú (Breast Cancer)

Một phân tích tổng hợp (meta-analysis) lớn trên 25 nghiên cứu với hơn 617.000 người tham gia đã kết luận rằng không có mối liên hệ đáng kể nào giữa các phương pháp điều trị hiếm muộn (bao gồm clomiphene, gonadotropins, hCG, và progesterone) và nguy cơ ung thư vú.

Ngay cả ở những phụ nữ thực hiện từ 6 chu kỳ IVF trở lên hoặc được theo dõi trong thời gian dài hơn 10 năm, nguy cơ mắc ung thư vú cũng không hề tăng lên

Rủi ro duy nhất được ghi nhận là khi sử dụng thuốc kích trứng clomiphene kéo dài trên 10 chu kỳ, nhưng nhìn chung, IVF không làm tăng rủi ro này.

2. Ung thư buồng trứng (Ovarian Cancer) và Khối u buồng trứng giáp biên (BOTs)

Tài liệu cho thấy có bằng chứng yếu đến trung bình về việc điều trị hiếm muộn có thể liên quan đến ung thư buồng trứng, tuy nhiên tỷ lệ rủi ro tổng thể là rất nhỏ. Điều quan trọng là các chuyên gia rất khó xác định liệu rủi ro này là do phác đồ điều trị IVF, hay do các yếu tố bệnh lý nền của bệnh nhân như lạc nội mạc tử cung, tình trạng vô sinh nữ, hoặc việc chưa từng sinh con (nulliparity). Lạc nội mạc tử cung vốn dĩ đã làm tăng rủi ro ung thư buồng trứng lên gần gấp đôi.

3. Ung thư tử cung/Nội mạc tử cung (Uterine/Endometrial Cancer)

Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy phương pháp điều trị hiếm muộn làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Sự gia tăng rủi ro ở nhóm phụ nữ vô sinh nhiều khả năng xuất phát từ các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), rối loạn phóng noãn hoặc béo phì, chứ không phải do việc tiếp xúc với các loại thuốc dùng trong IVF.

4. Các loại ung thư khác

Ung thư đại tràng và ung thư cổ tử cung: Thuốc hỗ trợ sinh sản không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư này. Thậm chí một số nghiên cứu còn cho thấy tỷ lệ ung thư cổ tử cung giảm sau khi làm IVF.

Ung thư tuyến giáp: Bằng chứng còn nhiều ý kiến trái chiều, có thể có sự gia tăng nguy cơ ở những người sử dụng thuốc clomiphene với liều lượng cao, nhưng người vô sinh vốn đã có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn người bình thường.

U hắc tố ác tính (Melanoma) và U lympho không Hodgkin: Dữ liệu hiện tại không đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào về mối liên hệ với thuốc hỗ trợ sinh sản.

Tại sao lại có sự hiểu lầm này?

"Các nghiên cứu dịch tễ học gặp rất nhiều hạn chế do sự nhiễu loạn thông tin. Bản thân tình trạng vô sinh, việc chưa từng sinh con, hoặc sinh con muộn vốn đã là những yếu tố rủi ro độc lập làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư vú và ung thư buồng trứng). Do đó, khi một người phụ nữ làm IVF và sau này mắc ung thư, nguyên nhân gốc rễ thường đến từ tình trạng sức khỏe sinh sản của người bệnh, chứ không phải do phác đồ điều trị IVF gây ra". BS Hoàng Khanh cho hay.