Israel kích nổ bom ở cơ sở hạt nhân Iran

Tờ New York Times của Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Trung Đông cho biết vụ nổ trong căn cứ hạt nhân Natanz ở vùng Isfahan của Iran hôm 2/7 vừa qua được gây ra bởi một quả bom do Israel lén đặt tại đó, Times of Israel ngày 7/7 đưa tin.



Nguồn tin khẳng định quả bom được sử dụng là loại có sức công phá lớn. Hình ảnh do Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) ngày 2/7 đăng tải sau khi xác nhận vụ nổ cũng cho thấy phần cấu trúc mặt đất của cơ sở Natanz bị hư hại nghiêm trọng, dù IAEO khẳng định mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Đáng chú ý, không lâu sau vụ nổ, New York Times đã dẫn một nguồn tin tình báo Trung Đông cho biết vụ nổ được gây ra bởi quả bom đặt sẵn bên trong cơ sở. Nguồn tin thời điểm đó khẳng định sự cố đã phá hỏng khu vực đặt các máy ly tâm hiện đại.

Cùng thời điểm thông tin của New York Times, một số quan chức Iran cũng ám chỉ rằng Israel có thể đứng sau sự cố nói trên. Israel đến nay không xác nhận nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận sự liên quan. "Không phải sự cố nào tại Iran cũng nhất thiết phải liên quan đến chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói.

Natanz là cơ sở chế biến uranium chính của Iran, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 320 km về phía Nam. Cơ sở này được đưa vào diện giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.

Gần đây, do Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Iran, Tehran đã từ bỏ một số cam kết trong thoả thuận để đáp trả Mỹ, trong đó có việc lắp đặt thêm các máy ly tâm để làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn. Một số báo cáo sau đó cho biết Natanz là nơi Iran triển khai các máy ly tâm làm giàu uranium.

Dù các chuyên gia nhận định Iran sẽ mất nhiều năm mới có thể chế tạo vũ khí hạt nhân, Mỹ và Israel thường xuyên bày tỏ lo ngại về vấn đề này và cảnh báo Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc họ sẽ dùng cả giải pháp quân sự nếu cần thiết.

Về phần mình, Tehran cũng nhiều lần nhấn mạnh họ không có mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân, mà chỉ mong muốn phát triển một chương trình hạt nhân hòa bình.

Vài tuần qua, Iran đã chứng kiến một loạt vụ nổ gây thương vong xảy ra ở thủ đô Tehran, bao gồm cả một vụ việc gần căn cứ quân sự quan trọng. Phía Iran mô tả nguyên nhân các vụ nổ là do sự cố kỹ thuật song các nguồn tin cho rằng Israel có thể có dính líu.

Trong diễn biến liên quan, cơ quan tình báo Mossad của Israel ngày 6/7 đã công bố báo cáo khẳng định họ vừa ngăn chặn một loạt kế hoạch tấn công của Iran vào các đại sứ quán Israel khắp thế giới dù không đưa ra bằng chứng nào, theo DailyMail.

Israel thường xuyên cáo buộc Iran ủng hộ khủng bố ở Trung Đông và hỗ trợ các nhóm vũ trang đối địch với Tel Aviv. Israel hiện coi Iran là mối đe dọa lớn nhất tại Trung Đông và nhiều lần tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria.