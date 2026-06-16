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Israel - Hezbollah tiếp tục giao tranh, Thủ tướng Israel bất đồng với ông Trump

Phương Anh/VTC News
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Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công qua lại.

Israel và lực lượng Hezbollah mà các bên cho là do Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục giao tranh, dù Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào 19/6.

Trước đó, quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều ký trực tuyến bản ghi nhớ thỏa thuận với Tehran. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã ký thay mặt phía Iran, quan chức này cho biết.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh trong bối cảnh thỏa thuận Mỹ - Iran 2026 - Ảnh 1.

Quân đội Israel tiến hành các cuộc tấn công mà họ cho là mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Vẫn còn nhiều câu hỏi về bản ghi nhớ này và cách thức triển khai trên thực tế. Văn bản chưa được công bố, nhưng theo một quan chức Mỹ, thỏa thuận này không yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon.

Hezbollah hôm thứ Hai tuyên bố tấn công xe tăng và phương tiện quân sự Israel bằng máy bay không người lái, bệ phóng rocket và đạn pháo. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân Israel “tiến hành các cuộc không kích chính xác” nhằm vào các tay súng Hezbollah trong bốn đợt riêng biệt.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong phát biểu cùng ngày tránh đề cập trực tiếp đến thỏa thuận và nói rằng ông và ông Trump “không phải lúc nào cũng cùng quan điểm”. Ông cũng nhấn mạnh Israel không có ý định rút khỏi miền nam Lebanon, Gaza hay Syria.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran dài “khoảng một trang rưỡi”. Đây là một khuôn khổ tổng quát, trong đó các chi tiết sẽ được hoàn thiện trong các vòng đàm phán kỹ thuật sau này. Ông cũng nói với NBC News rằng các thanh sát viên hạt nhân quốc tế sẽ được phép quay trở lại Iran theo điều khoản của bản ghi nhớ.

Tổng thống Trump cho biết văn bản thỏa thuận sẽ sớm được công bố, có thể là sau lễ ký chính thức tại Geneva vào 19/6. Ông cũng gợi ý rằng mình có thể sẽ không tham dự sự kiện này, khi đang ở Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ là một bước quan trọng hướng tới chấm dứt chiến tranh và bắt đầu đàm phán, nhưng ông nhấn mạnh rằng một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này sẽ duy trì thế bố trí lực lượng hiện tại ở Trung Đông trong thời gian đàm phán kỹ thuật, và có thể giảm dần nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Ba, trong khi chỉ số Dow Jones lập mức kỷ lục mới vào thứ Hai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến hoạt động tại eo biển Hormuz. Chính quyền Trump đưa ra các đánh giá khác nhau về thời điểm tuyến hàng hải này có thể mở lại, nhưng một quan chức Mỹ cấp cao nói rằng Mỹ “biết vị trí của tất cả các bãi mìn”.

Một số nhân vật theo đường lối cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Mỹ lo ngại rằng ông Trump nhượng bộ quá nhiều trong nỗ lực chấm dứt chiến sự. Trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người nói với báo giới rằng ông “hoài nghi” Iran sẽ từ bỏ tham vọng hạt nhân và muốn tự mình xem xét thỏa thuận Mỹ-Iran.

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