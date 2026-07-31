Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah

Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Katz cho biết quân đội Israel phá hủy đường hầm ở khu vực Beaufort thuộc miền nam Lebanon bằng 700 tấn thuốc nổ.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận quân đội nước này sử dụng khoảng 700 tấn thuốc nổ để phá hủy thành công đường hầm của Hezbollah ở khu vực Beaufort thuộc miền nam Lebanon.

Tuyên bố cũng cáo buộc cơ sở hạ tầng ngầm là trọng tâm trong kế hoạch của Hezbollah nhằm kiểm soát cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Chiến dịch này diễn ra sau điều mà Israel mô tả là “sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah vào một ngày trước đó, nhưng không cung cấp chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Binh sĩ Israel đang sửa chữa xe tăng gần biên giới với Lebanon ở miền bắc Israel

“Nhà nước Israel sẽ không chấp nhận mọi hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, tuyên bố có đoạn. Đồng thời, ông Netanyahu và ông Katz cảnh báo những nỗ lực nhằm gây hại cho lực lượng Israel hoặc thường dân sẽ vấp phải “phản ứng gay gắt và mạnh mẽ”.

Cùng với đó, quân đội Israel sẽ “duy trì sự hiện diện trong khu vực an ninh ở miền nam Lebanon và tiếp tục phá hủy mọi cơ sở hạ tầng khủng bố nhằm ngăn chặn những nỗ lực của Hezbollah trong việc xây dựng lại năng lực của mình”.

Hồi cuối tháng 4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng thông báo phát hiện 2 đường hầm tách biệt của lực lượng Hezbollah ở độ sâu khoảng 25 m, trải dài tổng cộng hai km ở thị trấn Qantara, miền nam Lebanon. Lối vào hai đường hầm được ngụy trang kỹ lưỡng, bên trong có khoảng 30 phòng và 30 giếng kỹ thuật, một số giếng lắp bệ phóng rocket hướng về phía Israel.

Sau đó, binh sĩ Israel dùng khoảng 450 tấn thuốc nổ để đánh sập 2 công trình này. IDF đánh giá Hezbollah dự định sử dụng chúng làm nơi tập kết lực lượng với quy mô hàng trăm người và làm bàn đạp tấn công các thị trấn ở miền bắc Israel.

Hiện tại, lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên.

Dù tình trạng bạo lực giảm đáng kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ vào giữa tháng 6 cũng như Lebanon và Israel đạt thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Lebanon vẫn tiếp tục báo cáo về nhiều cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền Nam nước này.