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Iraq thu giữ 375 kg vàng trong vụ án tham nhũng

Chuyển động 24h
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VTV.vn - Iraq đã thu giữ 375 kg vàng và kê biên nhiều tài sản trị giá khoảng 53 triệu USD trong quá trình điều tra một cựu Thứ trưởng Dầu mỏ.

Số vàng liên quan đến vụ án của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq Adnan Al-Jumaili đã được chuyển về kho lưu giữ của Ngân hàng Trung ương Iraq.

Trong diễn biến mới, cơ quan điều tra tiếp tục kê biên 9 bất động sản thương mại, 3 nhà máy và 7 xe tải, với tổng giá trị khoảng 53 triệu USD.

Iraq thu giữ 375 kg vàng trong vụ án tham nhũng- Ảnh 1.

Iraq thu hồi 375kg vàng liên quan đến một vụ án tham nhũng. (Ảnh: Al Jazeera)

Nhà chức trách Iraq cho biết hoạt động truy tìm và thu hồi các tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng vẫn đang được mở rộng nhằm xử lý toàn diện vụ án.

Ít nhất 21 người đã bị bắt giữ. Iraq cũng đang chuẩn bị tài liệu pháp lý để dẫn độ hàng trăm nghi phạm hiện sinh sống ở nước ngoài.

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