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Iraq bắt giữ các phần tử khủng bố liên kết với Ukraine

Hoàng Vân
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Ngày 28/7, một quan chức quân sự cấp cao Iraq cho biết, các phần tử khủng bố liên kết với Ukraine vừa bị bắt giữ ở Iraq.

Một xe bọc thép của lực lượng vũ trang Iraq.

“Chúng tôi đã bắt giữ một số nhóm nhỏ thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iraq và nhắm mục tiêu vào một số cơ sở. Trong quá trình thẩm vấn, chúng thú nhận làm việc cho Ukraine.

Như vậy, chúng tôi có thể kết luận, Ukraine đang can thiệp vào Iraq”, Cố vấn An ninh Quốc gia Qasim al-Aboudi al-Aboudi nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Dijlah hôm 28/7.

Cố vấn này không nêu tên các cơ sở bị nhóm phiến quân liên kết với Ukraine nhắm mục tiêu, cũng như không cho biết liệu nhóm này có thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài biên giới Iraq hay không.

Ukraine đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc do ông al-Aboudi đưa ra và nói quan chức này đang lặp lại “những luận điệu tuyên truyền của Nga, nhằm làm mất uy tín của Ukraine và phá hoại quan hệ giữa nước này với những quốc gia Trung Đông”.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bày tỏ tiếc nuối về việc quan chức cấp cao này đưa ra những cáo buộc công khai, đồng thời khẳng định Ukraine không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ Baghdad thông qua các kênh ngoại giao kín.

Những phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq được đưa ra khi Saudi Arabia tuyên bố họ là mục tiêu của một số UAV được phóng từ lãnh thổ Iraq, nhằm tấn công các cơ sở dầu mỏ ở phía Đông nước này.

Vương quốc này đổ lỗi cho các nhóm dân quân liên kết với Iran và đe dọa sẽ trả đũa “vào thời điểm và địa điểm thích hợp”.

Tuy nhiên, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA), một tổ chức bảo trợ cho các nhóm liên kết với Iran, đã phủ nhận mọi sự liên quan, cáo buộc Saudi Arabia đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các cuộc tấn công gần đây do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành.

IRA cảnh báo, bất kỳ hành động thù địch nào của Saudi Arabia chống lại các nhóm đóng tại Iraq sẽ bị trả đũa.

Theo RT
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