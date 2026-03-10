Iran xây 'thành phố tên lửa' bí mật suốt nhiều năm: Xung đột bùng nổ, Mỹ – Israel đánh thẳng... cửa hầm

Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ và Israel đã bay lượn trên hàng chục căn cứ ngầm khổng lồ ở Iran, tấn công các bệ phóng tên lửa khi chúng trồi lên để khai hỏa. Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, vũ khí của Iran dường như đã bị mắc kẹt dưới lòng đất ở một số nơi sau khi các đợt máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ và Israel thả bom xuống các hầm ngầm.

Tờ báo Mỹ đưa tin, hình ảnh vệ tinh chụp trong những ngày gần đây cho thấy tàn tích của một số tên lửa và bệ phóng của Iran bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel gần lối vào các địa điểm ngầm hoặc "thành phố tên lửa".

Các địa điểm này bao gồm một cụm căn cứ gần thành phố Shiraz ở phía nam Iran, dường như đã bị tấn công nhiều lần, cũng như các căn cứ gần Isfahan, Tabriz và Kermanshah.

Theo các nhà phân tích, hàng chục căn cứ tên lửa của Iran bị tấn công trong cuộc xung đột hầu hết đều nằm dưới lòng đất, nhưng lại có các tòa nhà, lối vào và đường xá trên mặt đất, cho phép đối phương xác định vị trí của chúng từ ảnh vệ tinh.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại địa điểm phóng tên lửa Kermanshah của Iran vào ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Các 'thành phố tên lửa' ngầm của Iran

Tháng 3/2025, Iran đã công bố đoạn video ghi lại cái mà họ tuyên bố là cơ sở ngầm lớn nhất của nước này. Vị trí cụ thể không được tiết lộ. Đoạn video cho thấy các chỉ huy cấp cao của Iran tham quan những hành lang dài, không có cửa sổ, bên trong chứa đầy tên lửa.

Một số căn cứ đã xây dựng các hầm ngầm thô sơ để phóng tên lửa mà không cần phải đưa chúng ra ngoài. Colin David - cựu chuyên gia tên lửa của quân đội Mỹ và là nhà nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu Alma (Israel) - nói với WSJ rằng một căn cứ gần thị trấn Khormuj ở miền nam Iran được cho là có 9 hầm ngầm với khả năng như vậy.

Những hầm chứa này thực chất chỉ là những hố sâu được đào vào sườn núi hướng về phía Vịnh Ba Tư, với lối vào được lát đá dẫn đến khu phức hợp ngầm.

Tuy nhiên, theo Decker Eveleth - một nhà phân tích nghiên cứu tại viện nghiên cứu CNA Corp (Mỹ), Iran hầu như đã từ bỏ ý tưởng phóng tên lửa từ các bệ phóng ngầm. Ông giải thích với WSJ rằng những khó khăn kỹ thuật trong việc tái sử dụng các hầm chứa tên lửa có thể là nguyên nhân dẫn đến động thái này của Iran.

Iran có thể đã di chuyển một số bệ phóng từ xe tải và tên lửa ra khỏi hầm ngầm trước khi xung đột bắt đầu, với hy vọng bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của đối phương bằng cách phân tán chúng.

Các nhà phân tích cho biết, chiến lược của Mỹ và Israel trong việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm này phản ánh cả số lượng lớn các căn cứ ngầm của Iran cũng như số lượng bom xuyên hầm hạn chế trong kho vũ khí của Mỹ - vốn không đủ khả năng xuyên thủng lòng đất và phá hủy các cơ sở này của Iran.

Điều này cũng nhấn mạnh sự cấp bách của việc Washington cần làm suy yếu năng lực phóng tên lửa của Tehran ngay từ đầu xung đột, trước khi nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ để bắn hạ tên lửa Iran bị cạn kiệt.

Các quan chức quân đội Iran tại lễ khánh thành một cơ sở ngầm có chứa hàng trăm tên lửa vào tháng 3/2025. Ảnh: Sepah news/ZUMA Press

Năng lực tên lửa của Iran

Theo hãng tin Reuters (Anh), các quan chức Israel và Mỹ cho biết các vụ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái từ Tehran đã giảm kể từ ngày 28/3, một phần do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các địa điểm phóng và cơ sở hạ tầng quân sự khác của Iran. Sự suy giảm này cũng có thể đồng nghĩa với việc Iran đang bảo tồn kho tên lửa của mình cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Con số ước tính về kho tên lửa của Iran rất khác nhau. Quân đội Israel ước tính Iran có khoảng 2.500 quả trước xung đột, trong khi các nhà phân tích khác đưa ra con số khoảng 6.000 quả. Số lượng tên lửa còn lại của Iran có thể sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định diễn biến của cuộc xung đột.