Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, đà tăng giá dầu không có dấu hiệu giảm bớt vào ngày 8/3. Giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên sau hơn ba năm rưỡi do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran cản trở sản xuất và vận chuyển dầu ở Trung Đông.

“Giá dầu trong ngắn hạn, vốn sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran chấm dứt, là một cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social vào ngày 8/3.

Theo Telegraph, ông Trump trước đây từng thừa nhận giá xăng sẽ cao hơn "trong một thời gian ngắn". Đến ngày 5/3, lập trường của ông đã cứng rắn hơn, khi ông nói với hãng tin Reuters (Anh) rằng: "Nếu tăng, thì cứ tăng thôi".

Hôm 8/3, khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong ảnh chụp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - nói rằng "giá dầu ngắn hạn" là "một cái giá rất nhỏ phải trả" cho sự ổn định toàn cầu. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận người dân Mỹ có thể phải chịu thiệt thòi khi đổ xăng "trong nhiều tuần".

“Giá xăng hiện nay vẫn rẻ hơn 1,50 USD/gallon [1 gallon tương đương 3,79 lít] so với thời kỳ giữa nhiệm kỳ của chính quyền [cựu Tổng thống Joe] Biden”, ông Wright trả lời phỏng vấn trên kênh CNN (Mỹ) vào ngày 8/3.

Theo Telegraph, giá xăng trung bình hiện tại ở Mỹ là 3,45 USD/gallon.

Nhưng ông Wright cũng thừa nhận rằng mức giá đó quá cao đối với người dân Mỹ đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt. "Chúng tôi muốn giá xăng trở lại dưới 3 USD/gallon. Và điều đó sẽ sớm trở lại thôi", người đứng đầu ngành năng lượng Mỹ nói.

“Còn bao lâu nữa?”, người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN hỏi.

“Không bao giờ biết chính xác thời gian diễn ra việc này, nhưng trong trường hợp xấu nhất, tình hình này chỉ kéo dài vài tuần, chứ không phải vài tháng”, ông Wright trả lời.

Bộ trưởng Wright - cũng là cựu giám đốc điều hành của công ty khai thác khí đá phiến Liberty Energy (Mỹ) - còn cho rằng sự lo lắng tiềm ẩn của thị trường là không có cơ sở.

“Mọi người đang thấy một chút lo ngại về giá cả trên thị trường, nhưng thế giới hiện không thiếu dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên”, ông Wright nói.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (phải) cho biết giá xăng ở Mỹ sẽ ở mức cao trong "vài tuần... chứ không phải vài tháng" khi trả lời phỏng vấn trên kênh CNN. Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn

Giá dầu có thể tiếp tục tăng

Telegraph đưa tin, một cuộc thăm dò của Đại học Marist (Mỹ) được thực hiện hồi đầu tháng này tại Mỹ cho thấy 56% số người được hỏi phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Iran.

Đồng thời, theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos (Pháp) vào cuối tháng 2, công chúng Mỹ rất lo ngại về khả năng chi trả, với hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ không đủ khả năng chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe, mua xe mới và một kỳ nghỉ kéo dài một tuần.

Vào ngày 8/3, giá dầu Brent - chuẩn mực toàn cầu - giao dịch ở mức 101,19 USD/thùng, ngay sau khi thị trường mở cửa trở lại trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, đánh dấu mức tăng 9,2% so với ngày 6/3.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) do Mỹ sản xuất có giá 107,06 USD/thùng, tăng hơn 16% so với ngày 6/3. Sự tăng vọt này diễn ra sau đợt giá dầu thô của Mỹ tăng mạnh 36% vào tuần trước nữa.

Cuộc xung đột ở Iran đã gây ra sự sụt giảm mạnh lượng tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz - một tuyến đường huyết mạch của thương mại quốc tế. Ảnh: Getty Images

Nhiều chuyên gia và quan chức các nước đã cảnh báo rằng giá dầu có thể tiếp tục tăng.

Vào ngày 8/3, Patrick De Haan - người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu của công ty GasBuddy (Mỹ) - ước tính rằng có 80% khả năng giá xăng trung bình tại Mỹ sẽ lên mức 4 USD/gallon trong tháng tới.

Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Mỹ) ước tính giá dầu có thể tăng vọt lên tới 150 USD/thùng vào cuối tháng này.

Và Bộ trưởng Năng lượng Qatar cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Iran có thể dẫn đến việc giá dầu tăng vọt và "làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu".

Theo Telegraph, giá dầu từ lâu đã dễ bị ảnh hưởng bởi các xung đột địa chính trị - chủ yếu là do tác động lên chuỗi cung ứng, bao gồm các tuyến đường vận chuyển và nhà máy lọc dầu. Cuộc xung đột ở Iran - vốn đã ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Trung Đông - cũng không phải là ngoại lệ.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz đã giảm mạnh. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), tuyến đường thủy nằm dọc theo phía nam Iran này là một điểm nghẽn lớn, nơi có khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua.



