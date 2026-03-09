Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, cuộc xung đột bắt nguồn từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran đã lan rộng khắp Trung Đông, nhưng một video được cho là quay cảnh binh sĩ và xe quân sự Mỹ tại Cộng hòa Hồi giáo Iran lại được tạo ra bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

Không có báo cáo chính thức nào về việc quân đội Mỹ hoạt động bên trong lãnh thổ Iran, và video đang lan truyền trên mạng xã hội (MXH) có những lỗi sai và sự không nhất quán cho thấy nội dung được tạo ra một cách giả mạo.

Ảnh chụp màn hình bài đăng giả mạo trên Facebook được ghi lại vào ngày 4.3.2026, có thêm dấu X màu đỏ và nhãn AI do AFP gắn vào.

"Lính Mỹ đã sẵn sàng ở Iran" là một phần chú thích bằng tiếng Myanmar của một video được chia sẻ vào ngày 2.3 trên Facebook.

Video gồm hai phân cảnh ngắn dường như cho thấy binh lính và xe quân sự đang di chuyển chậm rãi trên một con đường trong thành phố vào ban đêm.

Theo AFP, thông tin này được lan truyền khi Israel và Mỹ tấn công các mục tiêu trên khắp Iran, trong khi Tehran phản ứng bằng cách bắn tên lửa ra khắp khu vực để trả đũa chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã sát hại lãnh đạo tối cao của họ, ông Ayatollah Ali Khamenei.

Các vụ nổ đã vang lên ở Dubai, Bahrain, Iraq và nhiều nơi khác, gây ra hỗn loạn với việc hàng trăm chuyến bay bị hủy và Eo biển Hormuz có tính chiến lược gần như bị tê liệt.





Video này cũng được chia sẻ trong các bài đăng tương tự trên Facebook, TikTok và X bằng tiếng Myanmar, tiếng Anh và tiếng Hausa (được sử dụng chủ yếu ở Nigeria, Niger và Ghana) .

Nhưng theo AFP, tính đến hiện tại, vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về việc quân đội Mỹ hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post vào ngày 2.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Iran "nếu điều đó là cần thiết".

Ngày 4.3, Nhà Trắng cho biết việc triển khai lực lượng bộ binh Mỹ tại Iran "không nằm trong kế hoạch" cho chiến dịch "vào thời điểm này".

AFP đưa tin, việc tìm kiếm ngược hình ảnh trên Google bằng cách sử dụng các khung hình chính từ video được chia sẻ ở trên đã dẫn đến một phiên bản chất lượng cao hơn được đăng trên Facebook vào ngày 1.3.

Video này được chia sẻ trên trang DailymindAi - nơi khuyến khích người dùng "khám phá những kỳ quan mang tính biểu tượng của trí tuệ nhân tạo". Người dùng cũng bình luận cho rằng video này là sản phẩm của AI.

Ở góc dưới bên phải của video có gắn dòng chữ "Daily mind_ai", dường như đang che phủ một hình mờ khác.

Ảnh chụp màn hình video của DailymindAi, kèm nhãn AI do AFP gắn vào.

Kiểm tra kỹ hơn đoạn video được chia sẻ cho thấy nó chứa nhiều lỗi và điểm không nhất quán - những dấu hiệu rõ ràng của nội dung được tạo ra bởi AI: Các phương tiện quân sự trong video được trang bị đèn khẩn cấp thường thấy trên xe cảnh sát và xe cứu thương, đèn còn được gắn sai vị trí; và một số binh sĩ cũng có những tư thế bất thường.

AFP đã chỉ ra những điểm không nhất quán về mặt hình ảnh và gắn nhãn AI.

Phân tích video kỹ hơn bằng công cụ phát hiện AI SynthID của Google cho thấy có khả năng "rất cao" video này được tạo ra bằng các công cụ AI của chính nền tảng này.

Ảnh chụp màn hình phân tích của SynthID

Trước đây, AFP cũng từng bác bỏ nhiều thông tin sai lệch khác xuất phát từ cuộc xung đột ở Trung Đông.