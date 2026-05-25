Iran xây lại các căn cứ tên lửa ngầm sau hoạt động quân sự của Mỹ-Israel

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đã dọn sạch các lối vào căn cứ tên lửa ngầm ở Larestan, tỉnh Fars.

Theo dữ liệu vệ tinh công bố ngày 24/5, Iran đã hoàn toàn dọn sạch cả năm lối vào căn cứ tên lửa ngầm ở Larestan (tỉnh Fars) phía Nam đất nước.

Các đơn vị công binh Iran đã nhanh chóng triển khai thiết bị hạng nặng gồm máy ủi và xe tải để dọn dẹp mảnh vỡ và khôi phục hoàn toàn lối vào các đường hầm chiến lược.

Phân tích hình ảnh cho thấy, các lối vào đường hầm không bị hư hại nghiêm trọng đến mức không thể lấy lại được đồ vật bên trong.

Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở các địa điểm khác, bao gồm cả căn cứ Abyaka, nơi 4 trong 5 lối vào đã được dọn sạch và lối vào thứ 5 đang được phục hồi.

Một kết luận quan trọng của các chuyên gia là các phòng thí nghiệm ngầm, kho chứa tên lửa và thiết bị bên trong các khu phức hợp hầu như không bị hư hại.

Vị trí sâu (lên đến 12km dưới lòng đất) và hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của các "thành phố tên lửa" của Iran đã cho phép họ bảo toàn cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như kho vũ khí tên lửa.

Các cuộc tấn công chủ yếu đánh trúng lối vào và các yếu tố bên ngoài, hạn chế mức độ thiệt hại.

Các chuyên gia nhận định, Iran đang tận dụng giai đoạn tương đối yên tĩnh để nhanh chóng khôi phục năng lực chiến lược của mình.

Các khu phức hợp ngầm ban đầu được thiết kế với độ an ninh cao và khả năng sửa chữa nhanh chóng.

Bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Mỹ-Israel, Iran vẫn giữ được một phần đáng kể tiềm năng của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trong khu vực trong tương lai.

Theo ước tính của tình báo Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng và hầm chứa tên lửa ngầm của Iran vẫn nguyên vẹn sau cuộc giao tranh, dù nhiều bệ phóng bị chôn lấp tạm thời do bom đạn.