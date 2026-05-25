Lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho người sử dụng điện thoại trong thời tiết nắng nóng

Cùng với nguy cơ hỏa hoạn gia tăng, nhiệt độ cao còn đe dọa trực tiếp đến các thiết bị công nghệ cá nhân, đặc biệt là smartphone. Hầu hết các dòng điện thoại thông minh đều có thể gặp nguy cơ bị quá nhiệt nhanh chóng nếu bị phơi dưới nắng hoặc sử dụng quá mức trong thời tiết nóng bức.

Khi điện thoại quá nóng, thiết bị có thể bị chậm lại, tự động sập nguồn hoặc thậm chí phải chịu những hư hại lâu dài về linh kiện. Nhiệt độ cao gây áp lực lớn lên pin và các thành phần cấu tạo bên trong, dẫn đến giảm hiệu năng và rút ngắn tuổi thọ của máy. Dù bạn đang đi bộ đường dài, xem video bên hồ bơi hay vô tình để quên điện thoại trên bảng điều khiển ô tô, dưới đây là những điều bạn cần biết về tình trạng quá nhiệt và cách bảo vệ thiết bị của mình trong mùa hè này.

Những nguyên nhân chính khiến smartphone "bốc hỏa"

Theo khuyến cáo từ Apple, nhiệt độ môi trường cao khoảng 35 độ C có thể khiến điện thoại phải kích hoạt các biện pháp phòng vệ để bảo vệ các linh kiện bên trong. Thiết bị của bạn có thể bị quá nhiệt vì rất nhiều lý do, nhưng dưới đây là những "thủ phạm" phổ biến nhất:

- Để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

- Đặt máy trong môi trường ngột ngạt và nóng bức, chẳng hạn như bên trong ô tô vào ngày trời nắng.

- Sử dụng hệ thống định vị (bản đồ) hoặc chạy các tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống dưới thời tiết nóng.

- Sử dụng điện thoại quá mức trong quá trình sạc pin.

- Viên pin hoặc bộ sạc đang sử dụng bị lỗi.

- Hệ điều hành gặp lỗi phần mềm, hoặc do các ứng dụng chạy ngầm độc hại.

Bên cạnh đó, một ứng dụng hoạt động sai cách hay thậm chí là một chiếc ốp lưng quá dày, gây bí bách cũng có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, các lý do liệt kê trên vẫn là những tác nhân cốt lõi nhất đẩy nhiệt độ máy lên cao.

Tác hại nghiêm trọng khi điện thoại bị quá nhiệt

Nếu nhiệt độ bên trong smartphone vượt quá phạm vi hoạt động bình thường, thiết bị sẽ lập tức gặp phải hàng loạt trục trặc hệ thống:

- Người dùng có thể không sử dụng được các tính năng trên điện thoại.

- Các thao tác vận hành trên máy bị chậm đi rõ rệt.

- Quá trình sạc pin bị chậm lại hoặc dừng hoàn toàn.

- Tín hiệu sóng di động bị suy yếu.

- Đèn flash của camera tạm thời bị vô hiệu hóa.

Không dừng lại ở những phiền toái tạm thời, tình trạng này còn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng không thể phục hồi: Quá nhiệt có thể gây ra những tổn hại vĩnh viễn cho viên pin, thẻ SIM và các bộ phận quan trọng khác nằm sâu bên trong máy.

Cách chống quá nhiệt cho thiết bị

Điều quan trọng nhất là bạn phải giữ điện thoại tránh xa ánh nắng mặt trời trực tiếp bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là vào những ngày oi bức. Thiết bị của bạn có thể vẫn ổn khi nằm trên thảm cỏ vào một ngày nhiều mây, nhưng nhiệt độ môi trường càng cao, khả năng chống chịu ánh nắng của máy càng thấp. Tại bãi biển, điện thoại có thể bị quá nhiệt chỉ sau vài phút phơi mình dưới nắng. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn đặt máy ở những vị trí bắt nắng trên bảng điều khiển (taplo) hoặc trên ghế xe ô tô.

Thay vào đó, hãy đưa điện thoại ra khỏi vùng ánh sáng trực tiếp bằng cách cất vào túi quần, bỏ vào trong ba lô, hoặc giấu dưới một chiếc khăn/tấm chăn. Bất kỳ nơi nào có thể cách ly thiết bị khỏi ánh nắng mặt trời đều mang lại hiệu quả.

Việc che chắn điện thoại khỏi ánh nắng mặt trời tương đối dễ dàng, nhưng bản thân nhiệt độ môi trường ở mức cao cũng đủ để làm máy bị quá nhiệt. Ví dụ, khi nhiệt độ ngoài trời là khoảng 38 độ C, nhiệt độ bên trong ô tô có thể chạm ngưỡng khoảng 62 độ C chỉ sau một giờ. Do đó, một chiếc điện thoại bỏ quên trong khay đựng cốc có thể nhanh chóng bị quá nhiệt và hư hỏng. Tóm lại: Tuyệt đối không để điện thoại trong môi trường nóng bức suốt thời gian dài, ngay cả khi nó không bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Các môi trường này bao gồm ô tô, phòng xông hơi, nhà bếp, giữa sa mạc hoặc bất kỳ nơi nào gần nguồn lửa.

Dù bạn có thể cảm thấy rất nóng lòng muốn hạ nhiệt cho máy, tuyệt đối không được cho điện thoại vào ngăn đá tủ lạnh. Trên các diễn đàn cộng đồng của Apple, có rất nhiều lời cảnh báo về những hư hại nghiêm trọng mà bạn có thể gây ra cho điện thoại nếu bỏ thiết bị vào hộp đá.