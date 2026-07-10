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Iran tuyên bố tấn công hệ thống Patriot của Mỹ ở Kuwait

Khánh Ly/VTC News
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Quân đội Iran công bố các mục tiêu trong chiến dịch đáp trả Mỹ, trong đó có hệ thống phòng không Patriot đặt tại Kuwait.

Ngày 9/7, trong tuyên bố do truyền thông nhà nước công bố, quân đội Iran cho biết đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Kuwait. Bên cạnh đó, một trạm cảnh báo sớm (ăng ten vệ tinh) ở Qatar và kho chứa nhiên liệu của quân đội Mỹ tại Bahrain cũng bị nhắm đến.

“Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran, dưới sự chỉ đạo của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, sẽ không cho phép các mục tiêu và tham vọng của Tổng thống Mỹ được thực hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời sẽ bảo vệ những lý tưởng cao cả của Cách mạng Hồi giáo cho đến thắng lợi cuối cùng” , quân đội Iran tuyên bố, đồng thời cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là nhằm đáp trả những đợt không kích của Mỹ vào Iran.

Trong khi đó, Kuwait cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một tên lửa hành trình, 3 tên lửa đạn đạo và 10 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Một người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống.

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Tổ hợp Patriot được khai phóng. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa thể xác định trận địa Patriot mà Iran tuyên bố tấn công nằm ở vị trí nào, tổ hợp này thuộc lực lượng Mỹ hay quân đội Kuwait. Tehran cũng không đề cập liệu chiến dịch có được phối hợp với các đợt tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hay không.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, CENTCOM tuyên bố trên X: “Lực lượng Mỹ tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, phương tiện giám sát bờ biển, địa điểm cất giữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc theo bờ biển Iran. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi thực hiện thành công cuộc tấn công vào Iran đêm trước đó” .

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công có mục đích “làm suy yếu hơn nữa khả năng tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự vô tội ở eo biển Hormuz”.

Các cuộc tấn công gần đây của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương trong vòng hai ngày. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố của Iran dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas và Sirik.

Hãng thông tấn Fars cho biết cuộc tấn công của Mỹ còn nhắm vào một cây cầu đường sắt được sử dụng cho hoạt động thương mại với Nga và Trung Quốc.

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Tags

Mỹ

quân sự

Iran

hệ thống Patriot

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