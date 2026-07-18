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Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái trinh sát RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất

Phương Anh
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IRGC cho biết chiếc RQ-11 Raven do Công ty AeroVironment (Mỹ) chế tạo đã bị "đánh chặn và phá hủy" bởi một hệ thống phòng không tiên tiến.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất, tại thành phố Ramshir, thuộc tỉnh Khuzestan, tây nam Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục gia tăng.

Iran bắn hạ máy bay không người lái Mỹ giữa căng thẳng Mỹ Iran gia tăng - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Theo tuyên bố được Hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết chiếc RQ-11 Raven do Công ty AeroVironment (Mỹ) chế tạo đã bị “đánh chặn và phá hủy” bởi một hệ thống phòng không tiên tiến thuộc mạng lưới phòng không tích hợp của Iran.

IRGC cho biết RQ-11 Raven là loại UAV trinh sát chiến thuật cỡ nhỏ, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và thu thập thông tin tình báo.

Theo tuyên bố, máy bay này có khả năng truyền hình ảnh theo thời gian thực cả ban ngày lẫn ban đêm về trạm điều khiển mặt đất.

Với tầm hoạt động khoảng 10 km và thời gian bay từ 60 đến 90 phút, RQ-11 Raven được sử dụng để trinh sát mục tiêu, giám sát chiến trường, đánh giá thiệt hại sau tấn công và hỗ trợ các hoạt động tác chiến.

IRGC nhận định RQ-11 Raven được quân đội Mỹ và nhiều quốc gia khác sử dụng rộng rãi nhờ trọng lượng nhẹ, dễ mang theo và có thể triển khai nhanh, đồng thời coi đây là một trong những hệ thống UAV quân sự cỡ nhỏ thành công nhất thế giới.

Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng trong những tuần gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau, bất chấp bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trước đó, Iran cũng tuyên bố đã phá hủy kho chứa máy bay không người lái và trung tâm trí tuệ nhân tạo của Mỹ tại Bahrain.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản công nghiệp, công nghệ và trí tuệ nhân tạo quan trọng liên quan đến Mỹ trên khắp các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp tục.

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Tags

Mỹ

Iran

Căng thẳng Mỹ Iran

RQ-11 Raven

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