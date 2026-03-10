Iran tấn công chính xác đến kinh ngạc, 1 nước báo động trước manh mối về Nga – Hé lộ bước đi lạ của ông Putin

Iran tấn công "chính xác đến kinh ngạc"

Đài TST (Nga) ngày 10/3 đưa tin, Iran vừa phát động một cuộc tấn công với độ chính xác cao nhằm vào nhiều mục tiêu tại Israel, trong đó có các thành phố Haifa và Tel Aviv, làm dấy lên lo ngại về khả năng các hệ thống phòng thủ tên lửa chủ lực của nước này như "Vòm Sắt" (Iron Dome) và "Ná của David" (David's Sling) bị đặt dưới áp lực lớn.

Theo thông cáo của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran, các đơn vị tên lửa và máy bay không người lái đã tiến hành tấn công một số mục tiêu tại Israel, đồng thời nhắm vào các cơ sở và căn cứ của Mỹ tại Kuwait.

"Iran đã tấn công với độ chính xác cao đến kinh ngạc" – TST bình luận.

Iran đang thực hiện các đòn tấn công chính xác nhằm vào Israel. Ảnh: TST

Sau các đợt tập kích, nhiều đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy một số đạn tên lửa đánh trúng mục tiêu tại Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Kênh Telegram "Biên niên quân sự" cho biết, cuộc tấn công ban đêm nhằm vào Haifa đặc biệt đáng chú ý, bởi đây là một trong những trung tâm hạ tầng quân sự quan trọng nhất của Israel. Thành phố này vừa là căn cứ hải quân chủ lực, vừa là trung tâm công nghiệp và nghiên cứu quốc phòng của nước này.

Theo phân tích của kênh này, Haifa là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Hải quân Israel, đồng thời là sở chỉ huy của nhiều đơn vị hải quân chủ chốt. Tại đây đóng quân Hải đội số 7 cùng toàn bộ các tàu ngầm lớp Dolphin của Israel.

Ngoài ra còn có Hải đội số 3, lực lượng tấn công chủ lực của hải quân nước này, bao gồm các tàu hộ tống lớp Sa'ar-6 và Đơn vị 914 tàu tuần tra, chịu trách nhiệm tuần tra khu vực biên giới biển phía bắc.

Haifa cũng là nơi đặt căn cứ YALTAM, đơn vị tác chiến dưới nước của hải quân Israel. Bên cạnh đó, thành phố này còn có BAAD-600, trung tâm huấn luyện duy nhất của Hải quân Israel, bao gồm học viện hải quân và các cơ sở đào tạo chuyên gia cho tàu ngầm và tàu tên lửa.

Không chỉ là trung tâm quân sự, Haifa còn tập trung nhiều cơ sở của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Israel. Tại đây đặt các nhà máy và trung tâm nghiên cứu của RAFAEL – công ty phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome, David's sling và dòng tên lửa Spike.

Một số cơ sử của tập đoàn Elbit Systems, chuyên về điện tử quân sự, UAV và các hệ thống điều khiển, cũng hoạt động tại thành phố này.

Theo nhận định của "Biên niên quân sự", việc các đòn tấn công nhằm vào Haifa khiến giới quan sát đặt câu hỏi về mức độ an toàn của các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng quan trọng của Israel, trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang.

Anh báo động rằng, sự hỗ trợ công nghệ từ Nga đang giúp Iran tấn công chính xác. Ảnh: Defense News

Nga hỗ trợ Iran xuyên thủng phòng không đối phương, Anh báo động

Theo TST, tong khi các đòn tấn công của Iran tiếp tục gây sức ép lên nhiều mục tiêu tại Trung Đông, một nước NATO vừa báo động rằng, sự hỗ trợ công nghệ từ Nga đang giúp các UAV của Tehran vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại của NATO.

Cụ thể, báo cáo được truyền thông Anh đăng tải cho biết, các máy bay không người lái cảm tử Shahed mà Iran sử dụng để tấn công căn cứ quân sự Anh tại Akrotiri (Cyprus) được phát hiện mang mô-đun dẫn đường vệ tinh "Kometa" do Nga phát triển.

Thiết bị này là ăng-ten GNSS giúp UAV duy trì quỹ đạo bay ngay cả khi đối phương triển khai các biện pháp tác chiến điện tử, khiến việc gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng trở nên khó khăn hơn.

Hình ảnh từ đoạn video tháo rời một UAV bị bắn hạ cho thấy rõ mô-đun dẫn đường nói trên. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng công nghệ này có thể giúp UAV Iran duy trì độ chính xác cao và vượt qua các lớp phòng thủ điện tử, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không của NATO tại khu vực.

Ngoài ra, báo chí Anh còn phát hiện trong các UAV này có linh kiện của công ty Taoglas (Ireland) – doanh nghiệp sản xuất ăng-ten, đầu nối tần số vô tuyến và cáp điện tử vốn được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị dân dụng.

Hé lộ bước đi lạ của ông Putin

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giới phân tích Nga cũng bắt đầu bàn về cách tiếp cận lạ và thận trọng của Moscow đối với cuộc xung đột này.

Nhà kinh tế Mikhail Khazin cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không trực tiếp can dự vào cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran là một bước đi có tính toán. Theo ông, Điện Kremlin có thể đang theo đuổi một chiến lược lớn hơn, thậm chí có khả năng khiến Mỹ rơi vào thế bất lợi.

Hiện tại, ông Putin kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng. Theo ông Khazin, cách tiếp cận này của Moscow có thể liên quan tới mục tiêu tránh sử dụng biện pháp trừng phạt như một công cụ chính trị – điều mà ông cho là ngày càng kém hiệu quả trong tay phương Tây.

Ông Putin có bước đi lạ trước xung đột Iran. Ảnh: Reuters

Ông Khazin nhận định: "Việc phong tỏa eo biển Hormuz mở ra một cửa sổ cơ hội cho Nga, chúng ta không thể bỏ qua tình huống này. Nhưng vì sao chúng ta không cần áp đặt trừng phạt? Bởi trừng phạt là một yếu tố của hệ thống đồng USD cũ.

Ý nghĩa của các lệnh trừng phạt là trong hệ thống đó có một bên có lợi thế và có thể trừng phạt, cô lập và loại bỏ những nước không tuân theo. Nhưng chúng ta không có một hệ thống đồng rúp tương tự; Mỹ không hoạt động trong hệ thống rúp, nên chúng ta cũng không thể áp đặt trừng phạt dựa trên đồng rúp".

Theo ông Khazin, Nga không công nhận vai trò thống trị của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu, cũng như không chấp nhận các biện pháp gây sức ép kinh tế từ phương Tây.

Ông cho rằng cách cuộc xung đột với Iran đang diễn biến – đặc biệt khi những tác động tiêu cực dần quay trở lại phía phương Tây – cho thấy thời kỳ Mỹ tuyên bố bá quyền toàn cầu đang dần kết thúc.

"Nói cách khác, chúng ta đang nói rằng: 'Các lệnh trừng phạt của các ông là di sản của một thời đã qua. Còn chúng tôi đang cố gắng xây dựng ít nhất một nền tảng tối thiểu cho một trật tự mới. Vì vậy chúng tôi sẽ không tập trung vào trừng phạt, mà vào việc xây dựng hệ thống đó" - Ông Khazin nhận định.

Theo vị chuyên gia, quá trình này không hề dễ dàng nhưng thế giới đã thay đổi, và những gì đang diễn ra tại Vịnh Ba Tư cho thấy mô hình cũ đang dần mất hiệu lực.

Theo ông, một số dấu hiệu cho thấy sự lo ngại tại Nhà Trắng đã bắt đầu xuất hiện. Hàng tỷ USD đã được chi cho chiến dịch quân sự, nhưng chính quyền Iran vẫn chưa bị lật đổ, trong khi các tên lửa và UAV tiếp tục bay qua khu vực eo biển Hormuz, đẩy giá dầu lên mức cao.

Ông Donald Trump gần đây tuyên bố cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới. Theo ông Khazin, Mỹ có thể sẽ tuyên bố đây là một chiến thắng. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn nhận kết quả này theo hướng khác – như một chiến dịch kết thúc với những tổn thất lớn đối với Mỹ, Israel và cả châu Âu.