Nổ lớn, Israel giẫm “lằn ranh đỏ” với Nga - Mỹ hành động khẩn, ông Putin ra thông điệp quan trọng với Iran

Sai lầm nghiêm trọng, Israel giẫm “lằn ranh đỏ” với Nga

Đài TST (Nga) ngày 9/3 đưa tin, một cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon đã phá hủy hoàn toàn Nhà Văn hóa Nga ở thành phố Nabatieh, làm dấy lên nhiều tranh cãi khi mục tiêu bị đánh trúng được cho là không liên quan trực tiếp tới hoạt động quân sự.

Vụ việc khiến Israel vô tình giẫm "lằn ranh đỏ" với Nga, qua đó tạo ra nguy cơ về hệ lụy ngoại giao và chiến lược trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang leo thang căng thẳng.

Theo các nguồn tin địa phương, máy bay Israel đã tiến hành oanh kích Nabatieh trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, gây ra nhiều vụ nổ lớn. Trong đợt tấn công này, tòa nhà nơi đặt Nhà Nga – trung tâm văn hóa và giao lưu cộng đồng của người Nga tại khu vực – đã bị phá hủy hoàn toàn.

Israel tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran tối 7/3. Ảnh: AP

Giám đốc trung tâm, ông Asaad Dia, cho biết cơ sở này được thành lập từ năm 2004 và nằm tại tầng một của một tòa nhà 5 tầng.

Đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – giáo dục như lớp học tiếng Nga, chương trình âm nhạc, hội họa và các buổi giao lưu hữu nghị Nga–Lebanon. Trung tâm cũng là điểm gặp gỡ của nhiều cựu sinh viên Lebanon từng học tập tại các trường đại học Nga.

Theo ông Dia, tòa nhà từng bị hư hại trong cuộc xung đột năm 2024 nhưng mới được sửa chữa và hoạt động trở lại không lâu trước khi xảy ra vụ không kích mới. Khi chiến sự bùng phát, toàn bộ nhân viên và người tham gia hoạt động đã rời đi, vì vậy thời điểm bị tấn công tòa nhà hoàn toàn trống.

Dù vậy, việc một cơ sở văn hóa gắn với Nga bị phá hủy vẫn được xem là vấn đề nhạy cảm. Theo truyền thông Nga, nếu quan hệ Nga – Israel trở nên căng thẳng sau vụ việc này, hệ quả có thể không chỉ dừng ở phạm vi ngoại giao song phương mà còn tác động tới cán cân chiến lược xung quanh Iran, quốc gia đang đối đầu trực tiếp với Mỹ và Israel.

Mỹ hành động khẩn, yêu cầu Nga không cung cấp thông tin tình báo cho Iran

Chính khả năng Nga có thể nghiêng về phía Tehran là điều khiến Washington đặc biệt lo ngại.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Stephen Witkoff cho biết ông đã trực tiếp đề nghị phía Nga không cung cấp hoặc chuyển giao thông tin tình báo cho Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bắt tay nhau tại một cuộc gặp ở Thượng Hải năm ngoái. Ảnh: TASS.

Theo ông Witkoff, thông điệp này đã được phía Mỹ truyền đạt rõ ràng tới Moscow. Washington lo ngại rằng nếu Tehran nhận được các dữ liệu liên quan đến vị trí lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, điều đó có thể giúp Iran điều chỉnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Động thái ngoại giao này được xem là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tăng cường hỗ trợ Iran trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực đang leo thang.

Tuy nhiên, Washington cho đến nay vẫn chưa đưa ra bằng chứng xác nhận rằng Moscow thực sự đã chia sẻ thông tin tình báo với Tehran. Một số nguồn tin truyền thông phương Tây trước đó cho rằng Nga có thể đã cung cấp các dữ liệu liên quan tới hoạt động của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, nhưng chính quyền Mỹ cho biết họ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến.

Ông Putin ra thông điệp quan trọng

Trong khi Mỹ tìm cách ngăn chặn khả năng hợp tác sâu hơn giữa Nga và Iran, Moscow gần như ngay lập tức phát đi một tín hiệu chính trị đáng chú ý.

Iran vừa bổ nhiệm Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo. Ngay sau quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo mới.

Trước đó, Hội đồng Chuyên gia của Iran đã lựa chọn ông Mojtaba Hosseini Khamenei – con trai của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – làm người kế nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Ông Mojtaba Khamenei (đội khăn đen) tại một sự kiện ở Tehran hồi năm 2019. Ảnh: Reuters

Tân lãnh tụ 56 tuổi, là một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite và được nhiều nhà quan sát đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng trong hệ thống quyền lực Iran. Theo truyền thông quốc tế, ông cũng được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Ngày 9/3, ông Putin đã gửi điện chúc mừng tới tân lãnh tụ tối cao. Nội dung bức điện được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin.

“Thưa ngài Hosseini Khamenei, xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành của tôi nhân dịp ngài được bầu làm Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong thời điểm Iran đang phải đối mặt với sự xâm lược vũ trang, hoạt động của ngài trên cương vị cao trọng này chắc chắn sẽ đòi hỏi lòng dũng cảm và sự tận tâm lớn lao”, ông Putin viết.

Tuy nhiên, theo TST, điểm đáng chú ý nhất nằm ở câu khẳng định sau đó:

“Về phần mình, tôi muốn khẳng định sự ủng hộ không thay đổi của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ là đối tác đáng tin cậy của Cộng hòa Hồi giáo”.

Theo cách nhìn của bài viết, tuyên bố này được xem như thông điệp rõ ràng từ Moscow về việc Nga vẫn duy trì quan hệ đối tác với Iran, ngay cả khi Washington đang kêu gọi Moscow hạn chế hợp tác với Tehran.