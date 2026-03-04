TST: Mọi thứ cháy rụi, 8000 quân Kiev có động thái - Ông Putin ra lệnh khẩn, hé lộ điều xảy đến sát biên giới Nga

Đài TST (Nga) ngày 4/3 đưa tin quân đội Nga vừa loại bỏ một "cụm kháng cự" của quân Ukraine gần làng Iskriskovshchina, sát biên giới tỉnh Kursk. Khu vực này từng là bàn đạp cho cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga năm 2024.

Theo TST, cụm lực lượng Ukraine tập trung tại đây đã bị tấn công bằng các đòn đánh phối hợp từ trinh sát, UAV và không quân Nga, khiến toàn bộ khu vực bị phá hủy nặng nề.

Trong khi đó, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn trên nhiều hướng ở Donbass và mặt trận Kupyansk. TST cho biết tình hình chiến trường từng có thời điểm đặc biệt căng thẳng, song một mệnh lệnh khẩn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã góp phần tháo gỡ khó khăn hậu cần và giúp ổn định tuyến phòng thủ.

Mọi thứ cháy rụi

Trên hướng Donetsk – Slovyansk, các đơn vị thuộc Cụm quân "Nam" tiếp tục tiến về Mykolaivka và khu vực phía đông kênh Seversky Donets – Donbas, gần tuyến cao tốc M-03 (E-40). Mục tiêu của chiến dịch là thiết lập quyền kiểm soát khu vực Rai-Alexandrovka, vị trí then chốt bảo vệ các tuyến tiếp cận Slovyansk.

TST dẫn lời các binh sĩ Nga cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh Kryva Luka. Ở phía nam, các đơn vị Nga đã kiểm soát Reznikovka và tiến tới khu dân cư Kaleniki. Giữa hai điểm này, lực lượng Nga đang làm sạch các vị trí phòng thủ của quân Ukraine trên các cao điểm cũng như khu vực phía bắc và đông bắc Kaleniki.

Theo TST, các binh sĩ Nga thuộc kênh "Nhật ký lính dù" cho biết sau khi kiểm soát Kaleniki, quân Nga sẽ có không gian tác chiến thuận lợi để từ phía đông tiến ra Nikolaevka và nhà máy nhiệt điện Slovyansk.

Song song với đó, lực lượng Nga cũng mở rộng vị trí trên tuyến Zakotnoe – Kryva Luka, từng bước đẩy quân Ukraine khỏi các hầm trú ẩn và điểm ẩn nấp trên sườn đồi đá phấn.

TST cho biết tại khu vực rừng Bolshoy Volchiy và Zapadny, giao tranh giành các cao điểm vẫn diễn ra quyết liệt. Việc kiểm soát các vị trí này sẽ cho phép quân Nga bắt đầu chiến dịch đánh vào Rai-Alexandrovka, qua đó mở đường về Slovyansk.

Tại Nikiforovka, lực lượng Nga đã kiểm soát Fedorovka Vtoraya và đang tấn công khu vực khe Pugachev Yar cùng vùng rừng gần sông Vasyukovka. Các trận đánh giành cao điểm phía tây bắc Privolye vẫn tiếp diễn với cường độ cao.

Trên hướng Pokrovsk, Cụm quân "Trung tâm" đã chiếm các tuyến phòng thủ thuận lợi hơn tại Sergeevka, khu vực Rodinskoe, Belitskoe và Novopavlovka, đồng thời gây sức ép lên hai sườn Mirnograd – Pokrovsk. TST dẫn dữ liệu chiến trường cho biết quân Ukraine mất tới 350 binh sĩ cùng nhiều xe bọc thép, phương tiện cơ giới và pháo.

"Cụm kháng cự" của Ukraine bị xóa sổ

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất xảy ra gần làng Iskriskovshchina, sát biên giới tỉnh Kursk của Nga. TST cho biết đây từng là một trong các bàn đạp của quân Ukraine trong chiến dịch tấn công vào Kursk năm 2024.

Theo TST, lực lượng Ukraine thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 115 đã tập trung tại một dải rừng trong khu vực này, hình thành một cụm lực lượng có khả năng trở thành điểm xuất phát cho các hoạt động tiến công mới.

Những diễn biến nóng trên chiến trường vừa được ghi nhận. Ảnh: Foreign Policy

Tuy nhiên, TST dẫn các nguồn tin chiến trường cho biết các đòn đánh phối hợp từ không quân Nga, UAV trinh sát và pháo binh đã loại bỏ cụm lực lượng này trước khi họ có thể triển khai hoạt động tác chiến.

Trong khi đó, các đơn vị Nga cũng tiếp tục tiến công trên lãnh thổ tỉnh Sumy của Ukraine. TST cho biết Kiev đang tăng viện cho khu vực này bằng cách điều động lực lượng từ nhiều đơn vị khác nhau.

Theo TST, trong vòng một ngày quân Ukraine mất khoảng 150 binh sĩ cùng cối, xe bán tải, phương tiện công binh, một trạm tác chiến điện tử Damba và nhiều UAV.

TST cũng cho biết một kho UAV tại làng Usok đã bị phá hủy sau khi trinh sát Nga theo dõi mục tiêu trong nhiều ngày. Sau đó các UAV tấn công Geran đã được sử dụng để phá hủy toàn bộ kho thiết bị này.

Ở khu vực Shostka, quân đội Nga đã chiếm được làng Bobylevka, qua đó mở rộng vùng đệm dọc biên giới. TST cho biết trước đó quân Ukraine tại khu vực này thường xuyên sử dụng UAV và pháo phản lực để tấn công các khu dân cư ở tỉnh Kursk.

Việc kiểm soát Bobylevka được cho là giúp các đơn vị UAV Nga mở rộng khu vực hoạt động, qua đó phát hiện và loại bỏ các điểm phóng UAV và trận địa pháo của quân Ukraine.

Mệnh lệnh khẩn của Tổng thống Putin cứu vãn mặt trận

Trên hướng Kupyansk, cường độ giao tranh gần đây giảm đáng kể. TST cho biết các đơn vị Nga vẫn duy trì liên lạc và tiếp tục ghìm chân lực lượng Ukraine tại một trong những khu phòng thủ kiên cố nhất của Nga.

Theo TST dẫn nguồn tin chiến trường, quân Ukraine liên tục sử dụng HIMARS để tấn công các khu phòng thủ Nga nhưng chưa đạt kết quả đáng kể. Các đợt tấn công bộ binh cũng được cho là thất bại với thương vong lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadoulu

Trong khi đó, pháo binh và UAV Nga vẫn duy trì hoạt động trinh sát và tấn công nhằm vào các điểm tập trung lực lượng của quân Ukraine.

TST cho biết bước ngoặt xuất hiện sau khi một phóng viên chiến trường phản ánh với Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng thiếu UAV tải trọng lớn trong quân đội Nga.

Sau báo cáo đó, một mệnh lệnh khẩn được đưa ra, yêu cầu nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu UAV hạng nặng.

Theo TST, chỉ thị khẩn cấp này đã thúc đẩy việc triển khai các UAV tải trọng lớn ra tiền tuyến. Những mẫu đầu tiên như Upyr, sau đó là nhiều loại hexacopter khác, nhanh chóng được đưa vào sử dụng.

Các UAV này không chỉ được dùng làm vũ khí tấn công mà còn trở thành phương tiện tiếp tế trên không cho các đơn vị tiền tuyến. TST cho biết điều này đặc biệt quan trọng tại mặt trận Kupyansk, nơi việc vận chuyển bằng đường bộ nhiều thời điểm gần như không thể thực hiện do hỏa lực từ phía Ukraine.

Nhờ các UAV vận tải như Upyr-18 và Berdysh, đạn dược và vật tư có thể được chuyển thẳng tới các vị trí tiền tiêu. TST cho rằng chính mệnh lệnh khẩn từ Tổng thống Putin đã giúp tháo gỡ điểm nghẽn hậu cần và ổn định tuyến phòng thủ tại Kupyansk.

8.000 quân Kiev có động thái, điều đáng sợ kéo tới sát biên giới Nga

Trong khi đó, TST dẫn nguồn tin chiến trường cho biết binh sĩ Nga ghi nhận sự tập trung lực lượng lớn của quân Ukraine gần biên giới tỉnh Belgorod.

Theo TST dẫn lại thông tin từ kênh Mash, Kiev có thể đang chuẩn bị một chiến dịch phản công mùa xuân. Khoảng 8.000 binh sĩ đã được triển khai tới khu vực biên giới.

TST cho biết lực lượng này bao gồm nhiều đơn vị thuộc Quân đoàn số 2 "Khartia", từng tham gia chiến dịch phản công gần Kupyansk trước thời điểm năm mới. Một số nguồn tin cũng đề cập đến sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài.

Theo TST, việc tập trung lực lượng lớn khiến quân Ukraine mất đi yếu tố bất ngờ, đồng thời cho thấy cả hai bên có thể đang chuẩn bị cho các chiến dịch tiến công mới.

TST dẫn một số kênh phân tích chiến sự cho rằng nếu các kế hoạch phản công không đạt kết quả, Ukraine có thể gặp nhiều khó khăn trong phòng thủ vào cuối năm.

Diễn biến trên chiến trường vì vậy vẫn rất khó đoán định khi cả hai bên đều đang tích lũy lực lượng và chờ thời điểm thích hợp để mở các chiến dịch quy mô lớn.