Iran phóng 20 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Jordan

Iran tuyên bố đã phóng 20 tên lửa đạn đạo tấn công vào tại căn cứ Al-Azraq của Mỹ ở Jordan, trong khi Mỹ tuyên bố đã đánh chặn thành công 18 quả.

Ảnh minh hoạ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục mở rộng ra ngoài khu vực eo biển Hormuz. Bên cạnh việc tấn công 10 tàu chở dầu của phương Tây, Iran còn tuyên bố đã sử dụng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Al-Azraq ở Jordan để đáp trả việc Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu Iran trên eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran còn tuyên bố đòn tấn công đã gây thiệt hại lớn đối với một số khu vực bảo dưỡng, triển khai lực lượng và hầm chứa máy bay.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả đây là một “hoạt động trừng phạt”, được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran.

Mặc dù Quân đội Jordan cũng thừa nhận 20 tên lửa đạn đạo từ Iran đã xâm nhập không phận nước này, nhưng đã bác bỏ những tuyên bố của Iran về thiệt hại tại căn cứ Mỹ.

Bộ quốc phòng nước này cho biết, 18 trong số 20 quả tên lửa đã bị lực lượng phòng không đánh chặn; 2 tên lửa còn lại rơi xuống những khu vực không có dân cư và không gây thương vong.

Jordan là một đối tác an ninh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông và có nhiều cơ sở phục vụ hoạt động của lực lượng quân đội Mỹ nên việc Iran công khai tuyên bố nhằm vào một căn cứ có quân Mỹ trên lãnh thổ nước này mang ý nghĩa khác với những cuộc đụng độ trên biển.

Cuộc tấn công tên lửa về phía Jordan được xem là một bước leo thang đáng chú ý: Đối đầu vốn tập trung chủ yếu tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz nay đã lan tới lãnh thổ một quốc gia Arab có quan hệ quân sự chặt chẽ với Mỹ.

Nếu các cuộc tập kích tương tự tiếp diễn, cuộc đối đầu Mỹ-Iran có nguy cơ mở rộng thành một chuỗi tấn công và trả đũa tại nhiều quốc gia trong khu vực, thay vì chỉ tập trung quanh Iran và eo biển Hormuz.

Việc Mỹ tấn công tàu dầu Iran và Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa về phía căn cứ quân sự Mỹ ở các nước láng giềng Trung Đông đã khiến căng thẳng tiếp tục leo thang và nguy cơ các tàu thương mại tiếp tục bị cuốn vào giao tranh đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.