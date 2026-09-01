iPhone màn hình gập ra mắt với tên gọi iPhone Duo: Giá 51 triệu, màn hình 7,6 inch, "đẹp không có chỗ chê"

CEO của Apple John Ternus tuyên bố iPhone Duo vừa ra mắt là chiếc iPhone đột phá nhất kể từ thế hệ đầu tiên đến giờ.

Apple đã chính thức trình làng iPhone Duo – chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của hãng. Khi mở ra, đây là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, sở hữu màn hình chính bên trong kích thước 7,6 inch mang lại không gian hiển thị rộng rãi phục vụ nhu cầu xem nội dung, chơi game và làm việc đa nhiệm.

Khi gập lại, màn hình phụ 5,4 inch ở mặt ngoài cung cấp diện tích hiển thị tương đương 90% so với iPhone 18 Pro trong một thiết kế gọn gàng, dễ dàng bỏ túi.

Được trang bị chip A20 Pro hoàn toàn mới, iPhone Duo tích hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến với buồng hơi thiết kế riêng cùng kiến trúc pin đôi, mang lại hiệu năng chuẩn Pro và thời lượng pin suốt cả ngày.

iPhone Duo ra mắt với hai tùy chọn màu sắc: Trắng Sao (star white) và Đêm Tuyền (night sky). Khách hàng có thể đặt hàng trước từ 16/10 và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ 23/10, với giá khởi điểm từ 1.999 USD (khoảng 51 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.

“iPhone Duo là bước chuyển mình mang tính đột phá nhất kể từ thế hệ iPhone đầu tiên. Với thiết kế hoàn toàn mới cùng trải nghiệm người dùng trực quan, sản phẩm minh chứng cho những điều kỳ diệu khi phần cứng và phần mềm được tối ưu hóa đồng bộ, đồng thời định nghĩa lại khái niệm về một chiếc điện thoại gập,” ông John Ternus, CEO của Apple, chia sẻ.

Hai màn hình, một trải nghiệm

iPhone Duo sở hữu màn hình lớn nhất trong lịch sử các dòng iPhone của Apple. Khi gập lại, thiết bị cho cảm giác cầm nắm thoải mái bằng một tay và dễ dàng đút túi với màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch.

Khi mở ra, màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch rộng hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, mang đến không gian trải nghiệm rộng rãi cho mọi tác vụ.

Bên dưới màn hình trong, một camera FaceTime thế hệ mới được ẩn đi khi không sử dụng nhằm giữ cho không gian hiển thị hoàn toàn liền mạch.

Cả hai màn hình đều tuân theo một tỷ lệ khung hình chung – tối ưu hóa theo đúng thói quen sử dụng iPhone của người dùng – đảm bảo trải nghiệm luôn nhất quán dù thiết bị đang mở hay gập.

Các màn hình cũng hỗ trợ công nghệ ProMotion, Always On và độ sáng đỉnh ngoài trời lên tới 3000 nits. Dự kiến vào cuối năm nay, iPhone Duo sẽ hỗ trợ Apple Pencil kết nối USB-C, cho phép người dùng ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu trực tiếp trên cả hai màn hình.

Tính năng Touch ID được tích hợp thẳng vào nút nguồn ở cạnh bên. Người dùng cũng có thể mở khóa iPhone Duo thông qua Apple Watch. Thiết kế của máy còn đi kèm phím bấm Camera Control (Điều khiển Máy ảnh) giúp kích hoạt nhanh ứng dụng camera, bao gồm cả chế độ Siri Camera hoàn toàn mới – cho phép Siri “nhìn” thấy những gì người dùng đang quan sát để đưa ra câu trả lời hoặc thực hiện tác vụ tương ứng.

Thiết kế tối ưu cho độ bền

Khung máy của iPhone Duo làm từ Titan chuẩn 5 mang lại độ bền vượt trội. Mặt sau của iPhone Duo được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield, trong khi mặt trước trang bị Ceramic Shield 2 với khả năng chống xước tốt gấp 3 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Cùng với đó, thiết bị đạt tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68. Bản lề của máy được cấu thành từ hơn 100 linh kiện cơ khí nhằm điều khiển chính xác chuyển động gập mở và nâng đỡ phần tâm màn hình, đem lại cảm giác gập mượt mà, chắc tay.

Màn hình trong được thiết kế để chịu đựng tốt mức độ ăn mòn và va đập từ các thao tác sử dụng hàng ngày. Bề mặt được bảo vệ bởi lớp phủ chống xước cùng lớp phủ nano-texture làm từ polymer đặc chế – có độ cứng cao hơn tới 40% so với các vật liệu thông thường trong ngành công nghiệp.

Các lớp kính cường lực độ bền cao được bố trí ở cả phía trên và phía dưới tấm nền gập, kết hợp cùng lớp keo đặc chủng giúp các lớp vật liệu có thể trượt nhẹ lên nhau như các trang sách khi gập lại, từ đó triệt tiêu ứng suất co giãn sinh ra tại điểm uốn. Ngoài ra, một tấm nền titan đặt ở dưới cùng tiếp tục củng cố thêm độ bền cho toàn bộ cấu trúc.

Hệ thống camera tiên tiến

Với camera chính 48MP Fusion mới, người dùng có thể chụp được những bức ảnh sắc nét ở độ phân giải tối đa 48MP, đồng thời dễ dàng tiếp cận chủ thể nhờ ống kính Telephoto 2x chất lượng quang học tích hợp.

Camera chính 48MP Fusion còn nhận được sự hỗ trợ từ quy trình xử lý ảnh thuật toán mới giúp tái tạo chi tiết sắc nét, đồng thời thể hiện khả năng chụp đêm vượt trội nhờ cảm biến lớn, khẩu độ nhanh và hệ thống chống rung quang học cảm biến.

Camera góc siêu rộng 48MP Fusion Ultra Wide – tương tự như trên các mẫu iPhone 18 Pro – giúp thu trọn không gian rộng lớn hơn và hỗ trợ chụp ảnh cận cảnh (macro).

Trong khi đó, camera trước Center Stage có khả năng tự động chụp ảnh và quay video ở bất kỳ hướng cầm máy nào, giúp người dùng không cần phải xoay ngang điện thoại khi chụp ảnh selfie nhóm.

Về khả năng quay video, iPhone Duo hỗ trợ ghi hình 4K120 fps chuẩn Dolby Vision trên camera chính 48MP Fusion. Người dùng giờ đây có thể áp dụng hiệu ứng Điện ảnh (Cinematic) sau khi quay với tốc độ lên đến 60 fps. Tính năng Hòa âm (Audio Mix) bổ sung các thuật toán mới giúp tái tạo giọng nói trong trẻo hơn và có khả năng tách nhạc nền.

Chế độ quay Tua nhanh thời gian (Time-lapse) hỗ trợ độ phân giải 4K Dolby Vision HDR, kết hợp với khả năng tự đứng vững của iPhone Duo giúp người dùng dễ dàng ghi lại những thước phim kéo dài mà không cần đến chân đế tripod.

Trải nghiệm iOS được tái thiết kế nhưng vẫn giữ nét quen thuộc

Hệ điều hành iOS 27 được tối ưu hóa riêng cho iPhone Duo, mang lại trải nghiệm vừa thân thuộc, dễ dùng vừa bổ sung nhiều phương thức tương tác hoàn toàn mới.

Các bộ điều khiển trên Màn hình khóa, thanh Dock trên Màn hình chính cũng như hệ thống điều hướng ứng dụng giờ đây được chuyển sang hiển thị ở cạnh bên, nhằm tối đa hóa khoảng không gian chiều dọc cho nội dung.

Khi mở iPhone Duo, màn hình sẽ hiển thị hai trang Màn hình chính song song kết hợp với giao diện Today View – danh sách các widget tùy biến cuộn theo chiều dọc – nằm ở phía bên trái.

iOS thích ứng mượt mà với các tư thế sử dụng mới: nội dung tự động phản hồi theo độ gập của máy, tự xoay chiều khi đặt ngang và linh hoạt chuyển sang màn hình tương ứng khi bạn lật thiết bị. Các ứng dụng nguyên bản của Apple đều đã được tối ưu hóa cho iPhone Duo.

Tính năng Split View lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, cho phép mở hai ứng dụng chạy song song. Người dùng có thể chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng; mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng (như trình duyệt Safari); trò chuyện thuận tiện với Siri AI trong khi vẫn đang xem nội dung ở nửa màn hình bên kia; cũng như lưu lại các cặp ứng dụng thường dùng để truy cập nhanh sau này.

Tương tự với iPhone 18 Pro, iPhone Duo mang đến cho người dùng quyền truy cập vào Siri AI. Được vận hành bởi Apple Intelligence, Siri trở nên cá nhân hóa hơn, thông minh hơn, có khả năng giao tiếp tự nhiên và phát huy tối đa sức mạnh trên màn hình trong kích thước lớn.

Hiệu năng Pro với A20 Pro và hệ thống tản nhiệt tiên tiến

Được cung cấp sức mạnh bởi chip A20 Pro – bộ vi xử lý tương tự trên các dòng iPhone 18 Pro – kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt tiên tiến, iPhone Duo duy trì hiệu năng cao tốt hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro.

CPU 6 nhân cho tốc độ nhanh hơn tới 20% so với A19 Pro, trở thành CPU nhanh nhất trên điện thoại thông minh hiện nay; GPU 7 nhân nhanh hơn tới 40% và tiết kiệm điện năng hơn; trong khi bộ nhân xử lý trí tuệ nhân tạo Dual 16-core Neural Engine mới cung cấp sức mạnh tính toán gấp 2 lần để vận hành các mô hình AI trực tiếp trên máy.

Chip A20 Pro cũng tăng thêm 50% băng thông bộ nhớ hợp nhất và được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet tiên tiến nhất.

Thời lượng pin ấn tượng

iPhone Duo được thiết kế với hai viên pin dung lượng cao đặt chia đều ở hai bên thân máy nhằm tối ưu hóa dung lượng pin mà vẫn tận dụng hiệu quả không gian bên trong.

Sự kết hợp giữa vi xử lý Apple silicon và các thuật toán tái cân bằng năng lượng giúp hai viên pin hoạt động nhịp nhàng như một thể thống nhất. Nhờ đó, thiết bị mang lại thời lượng xem video lên tới 31 giờ khi sử dụng màn hình trong, lên tới 44 giờ xem video khi sử dụng màn hình ngoài và lên tới 24 giờ sử dụng hỗn hợp khi dùng đều cả hai màn hình.

Người dùng cũng được trải nghiệm khả năng sạc nhanh vượt trội – iPhone Duo có thể sạc được 50% pin trong khoảng 20 phút qua cổng sạc dây, hoặc sạc không dây đạt 50% trong khoảng 30 phút khi sử dụng sạc MagSafe hoặc chuẩn Qi2.