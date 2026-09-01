iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức ra mắt: Thêm màu "đỏ tía", viền nhỏ hơn, sạc pin 15 phút đầy 50%

Dòng iPhone 18 Pro thế hệ mới ra mắt với tính năng thay đổi khẩu độ trên camera, thời lượng pin cao nhất từ trước đến nay cùng con chip A20 Pro tập trung vào AI.

Apple chính thức trình làng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dù không thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ trước, dòng iPhone năm nay mang đến hệ thống camera Pro tân tiến cùng những bước tiến vượt bậc về thời lượng pin lẫn hiệu năng.

Camera chính Fusion 48MP mới, hiện đã tích hợp khả năng thay đổi khẩu độ, mang lại khả năng sáng tạo chưa từng có. Đồng thời, bộ điều khiển Pro (Pro controls) mới cho phép người dùng tùy biến sâu trải nghiệm ngay trong ứng dụng Camera.

Cả hai mẫu máy đều sở hữu Dynamic Island nhỏ gọn và hữu dụng hơn, cùng vi xử lý A20 Pro và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) thế hệ mới.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max ghi nhận mức tăng thời lượng pin lớn nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone nhờ những cải tiến từ chip xử lý Apple silicon và viên pin dung lượng lớn hơn.

Chạy trên nền tảng iOS 27 tích hợp Apple Intelligence cùng Siri AI, các phiên bản iPhone 18 Pro kết hợp khả năng AI mạnh mẽ với bối cảnh cá nhân, biến thiết bị thành một trung tâm trí tuệ cá nhân hóa với cốt lõi là sự riêng tư và bảo mật.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt với 4 phiên bản màu sắc: Đen (black), Bạc (silver), Băng tuyết (glacier) và màu Đỏ rượu hoàn toàn mới (burgundy).

Hệ thống camera tân tiến mới

Camera chính Fusion 48MP mới với khả năng thay đổi khẩu độ là camera tiên tiến nhất mà Apple từng chế tạo, lần đầu tiên mang khả năng kiểm soát khẩu độ lên iPhone.

Sáu lá khẩu được cắt bằng laser chuyển đổi mượt mà giữa các mức khẩu độ khác nhau, giúp việc ghi lại góc máy hoàn hảo trở nên dễ dàng nhờ cơ chế tự động điều chỉnh độ sâu trường ảnh và ánh sáng.

Khi kết hợp với cảm biến mới giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, kết quả mang lại là khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng hơn, chi tiết sắc nét ở phần hậu cảnh trong các bức ảnh chụp nhóm, cùng những góc máy độc bản.

Khẩu độ thay đổi cũng cung cấp quyền kiểm soát tối đa cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi cho phép tùy chỉnh thủ công bất kỳ cài đặt nào trong 4 mức khẩu độ ngay trên ứng dụng Camera, đồng thời Apple cũng cung cấp API cho các nhà phát triển để tối ưu hóa dải khẩu độ trong các ứng dụng bên thứ ba.

Với quy trình xử lý ảnh thuật toán thế hệ mới, camera chính cho ra những bức ảnh sắc nét và giàu chi tiết hơn. Khả năng quay video cũng trở nên linh hoạt hơn với tính năng áp dụng hiệu ứng Điện Ảnh (Cinematic) sau khi quay đối với các video lên tới 60 fps.

Ở chế độ Tua nhanh thời gian (Time-lapse), người dùng hiện đã có thể ghi hình ở độ phân giải 4K Dolby Vision HDR. Tính năng Trộn Âm Thanh (Audio Mix) cũng sở hữu các thuật toán mới giúp giọng nói đạt chất lượng cao hơn và có thể tách riêng tiếng nhạc.

Bộ điều khiển Pro controls là trải nghiệm tùy biến mới trên ứng dụng Camera của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, giúp người dùng truy cập các cài đặt thường dùng dễ dàng, đồng thời mang đến các tùy chọn điều khiển thủ công hoàn toàn mới.

Người dùng giờ đây có thể can thiệp các thông số như khẩu độ ống kính, tốc độ màn sập, cân bằng trắng (white balance) hoặc sử dụng biểu đồ sắc độ (histogram) để kiểm soát mức độ phơi sáng trên toàn bộ khung hình.

Dynamic Island nhỏ gọn hơn và chip A20 Pro mới cho AI

Nhờ ứng dụng công nghệ hiển thị tân tiến, Dynamic Island đã được thiết kế lại để tối ưu không gian cho các thông tin hiển thị bổ sung. Dynamic Island nâng cấp giờ đây có thể hiển thị tới 3 Hoạt động Trực tiếp (Live Activities) cùng một lúc, trong khi vẫn đảm bảo duy trì tính năng Face ID để mở khóa thiết bị an toàn, xác thực giao dịch, đăng nhập ứng dụng và nhiều hơn thế.

Được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet hiện đại nhất, A20 Pro sở hữu băng thông bộ nhớ lớn hơn 50% so với A19 Pro, CPU 6 nhân mới tích hợp bộ tăng tốc Neural Accelerators mang đến tốc độ vượt trội. Trong khi đó, GPU 7 nhân mới cho tốc độ nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro.

A20 Pro còn trang bị Dual Neural Engine 16 nhân thế hệ mới, giúp tăng tốc các mô hình AI trên thiết bị cùng các thuật toán xử lý ảnh, nâng tổng số nhân lên 32 nhân — gấp đôi sức mạnh xử lý AI so với A19 Pro.

Cả hai mẫu máy đều tích hợp N1 — chip kết nối không dây do Apple tự thiết kế hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và chuẩn Thread. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro giới thiệu C2, hệ thống modem di động thế hệ mới của Apple giúp ứng dụng AI để nâng cao chất lượng và độ ổn định của mạng sóng di động.

Với vật liệu tiên tiến và diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần so với thế hệ iPhone 17 Pro tiền nhiệm, buồng hơi thiết kế lại giúp cải thiện vượt bậc khả năng duy trì hiệu năng, mang lại mức tăng lên tới 40% — kỷ lục về hiệu năng duy trì bền bỉ nhất trên iPhone.

Thời lượng pin ấn tượng

Dòng iPhone 18 Pro mang đến bước tiến vượt bậc về thời lượng pin nhờ thiết kế cấu trúc pin mới tối ưu cùng hiệu suất năng lượng từ chip xử lý.

Các phiên bản chỉ sử dụng eSIM mang lại thời gian phát lại video lên tới 36 giờ trên iPhone 18 Pro và lên tới 45 giờ trên iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro cũng có khả năng sạc nhanh lên 50% chỉ trong khoảng 15 phút, hoặc sạc không dây lên 50% trong 30 phút. Đối với iPhone 18 Pro Max, chỉ với 5 phút sạc dây đã cung cấp khoảng 7 giờ phát lại video; và dựa trên mô hình đo lường mức sử dụng pin mới dựa trên dữ liệu thực tế, máy có thể hoạt động lên tới 30 giờ cho một lần sạc đầy.

iOS 27 với Apple Intelligence thế hệ mới và Siri hoàn toàn mới

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trao cho người dùng quyền truy cập vào Siri AI (thử nghiệm dưới bản Beta trên iOS 27). Siri AI là phiên bản Siri hoàn toàn mới được vận hành bởi Apple Intelligence, mang tính cá nhân hóa sâu sắc hơn, thông minh hơn và khả năng giao tiếp tự nhiên hơn.

Cả hai mẫu máy kết hợp công nghệ AI tiên tiến với bối cảnh cá nhân để trở thành một trung tâm trí tuệ cá nhân hóa, lấy sự riêng tư và an toàn dữ liệu làm cốt lõi.

Siri AI có thể thấu hiểu bối cảnh cá nhân để giúp người dùng tìm kiếm ngay lập tức những gì họ cần qua tin nhắn, email, hình ảnh...; tận dụng khả năng nhận biết trên màn hình để thực hiện thao tác liên quan đến nội dung đang hiển thị; và trả lời các câu hỏi về hầu hết mọi chủ đề.

Chế độ Siri trong ứng dụng Camera cho phép người dùng tra cứu thông tin và tương tác trực tiếp với những gì đang diễn ra trước mắt. Người dùng cũng có thể nhờ Siri soạn thảo văn bản chỉ bằng cách mô tả nhu cầu.

Ngoài ra, Apple Intelligence giúp các ứng dụng trở nên thông minh và hữu ích hơn.

Người dùng có thể căn chỉnh lại bố cục bức ảnh sau khi chụp với các công cụ Căn Khung Không Gian (Spatial Reframing), Mở Rộng (Extend) và Dọn Dẹp (Clean Up) nâng cấp. Công cụ Image Playground giờ đây đã hỗ trợ tạo hình ảnh chân thực như ảnh chụp.

Trên trình duyệt Safari, tính năng "Thông Báo Cho Tôi" (Notify Me) giúp theo dõi các thay đổi trên trang web như khi hàng về kho hoặc giảm giá.

Để bảo vệ quyền riêng tư, Apple Intelligence ưu tiên xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị (on-device) và kết hợp Điện toán Đám mây Riêng (Private Cloud Compute) giúp mở rộng tiêu chuẩn an toàn của iPhone lên môi trường đám mây.

Apple cho phép đặt hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 12/9, và sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ 18/9. Giá bán lần lượt hai sản phẩm là 1.199 USD và 1.299 USD cho phiên bản bộ nhớ 256GB.