Chiếc điện thoại Robot Phone này xứng đáng "nhận một tràng pháo tay", đắt nhưng đáng mua hơn cả iPhone

Trong một thị trường nhàm chán thì điện thoại của Honor lại trở nên thú vị hơn hẳn.

Giờ đây, chẳng còn mấy hãng sản xuất smartphone sẵn sàng thử nghiệm hay mạo hiểm tạo ra sự khác biệt. Việc chấp nhận rủi ro thường không mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính, trong khi việc trung thành với những công thức an toàn sẵn có lại giúp nguồn doanh thu luôn chảy đều vào túi.

Honor Robot Phone chính là trường hợp khác cần nhận được lời khen ngợi khi quyết định mang đến cho người dùng một thiết bị thú vị trong khoảng thời gian dài nhàm chán.

Robot Phone là gì?

Honor từng gây xôn xao dư luận khi úp mở về Robot Phone vào năm 2025 thông qua chuỗi video hé lộ hệ thống camera chống rung cơ học (gimbal) hoàn chỉnh giấu ở mặt lưng, đi kèm trợ lý AI mang tính cách hư cấu giống như nhân vật WALL-E.

Kể từ thời điểm đó, một mẫu máy tưởng chừng chỉ dừng lại ở ý tưởng táo bạo đã chính thức bước ra đời thực.

Những trải nghiệm cho thấy đây là chiếc smartphone hoàn thiện cao, được nghiên cứu tỉ mỉ và hoạt động trơn tru với một trong những hệ thống camera độc đáo nhất từ trước đến nay.

Về cấu hình, Robot Phone sở hữu camera chính 200 megapixel gắn trên hệ thống gimbal, một camera ống kính tiềm vọng 200MP và một camera góc rộng 50MP. Các thông số khác bao gồm màn hình 6.31 inch, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin dung lượng 7.060mAh cùng chuẩn kháng bụi và nước IP54.

Cơ chế hoạt động của gimbal trên Robot Phone

Hãy cùng tìm hiểu điểm nhấn đặc trưng nhất của Robot Phone. Cụm gimbal này chứa camera chính của máy. Sau khi trượt phần nắp bảo vệ sang một bên và nhấn nút kích hoạt trong ứng dụng camera, cụm cơ học sẽ tự động trồi ra và đi vào trạng thái sẵn sàng.

Gimbal có thể xoay chuyển linh hoạt thông qua cần điều khiển giả lập trên ứng dụng. Mặc dù vậy, khả năng theo dõi chủ thể mới là điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Máy khóa nét các đối tượng khác một cách dễ dàng, có thể xoay hướng ra thế giới xung quanh hoặc quay ngược lại để tập trung vào người dùng, đồng thời giữ cố định khung hình vào chủ thể ngay cả khi di chuyển máy.

Thao tác sử dụng diễn ra hết sức tự nhiên. Cụm camera liên tục chao nghiêng, điều chỉnh góc độ để giữ tiêu điểm và nhịp nhàng bám theo mọi chuyển động. Sự phân bổ trọng lượng được tính toán kỹ lưỡng đã khéo léo che đi khối lượng 248 gram của máy.

Thiết bị không hề cho cảm giác bị nặng đầu. Với độ mỏng 9,6mm, máy vừa vặn để cầm nắm thoải mái bằng một tay. Nhờ có hệ thống gimbal trợ lực, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình phải học lại các kỹ năng thao tác mới để có được những góc quay chụp như ý.

Điều gì khác làm nên sự đặc biệt của Robot Phone?

Hệ thống gimbal không phải là điểm sáng duy nhất trên Robot Phone. Mẫu máy này còn đánh dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác giữa Honor và thương hiệu sản xuất máy quay phim huyền thoại Arri.

Chế độ quay phim Arri chuyên dụng trên máy cho phép ghi hình dưới định dạng LOG và áp dụng nhiều bộ lọc màu (LUT) do Arri tinh chỉnh, giúp thước phim mang một màu sắc điện ảnh rất riêng. Khi kết hợp cùng camera gimbal, Robot Phone trở thành một công cụ toàn diện cho các nhà làm phim bán chuyên cũng như các sáng tạo nội dung.

Với trợ lý YoYo AI của Honor, hệ thống sử dụng camera để "nhìn", nghĩa là nó có thể đưa ra nhận xét về trang phục bạn đang mặc, bàn luận về thời tiết, hoặc quan sát các đồ vật và chỉ cho bạn biết nơi có thể mua chúng.

Vì sao máy khó có khả năng thương mại hóa toàn cầu?

Dù mang đến nhiều trải nghiệm thích thú, Robot Phone vẫn chưa thể phổ biến.

Có nhiều lý do đằng sau quyết định này. Việc tối ưu hóa hệ thống camera, tích hợp ứng dụng và phát triển AI sẽ dễ dàng hơn cho Honor tại thị trường nội địa Trung Quốc — nơi hãng nắm quyền kiểm soát phần mềm sâu hơn so với các thị trường khác.

Thêm vào đó, sản phẩm này đánh trúng vào làn sóng livestream đang bùng nổ tại Trung Quốc cũng như sự cởi mở của người dùng nơi đây đối với các phương thức sáng tạo nội dung tối giản hóa.

Những yếu tố này giúp Robot Phone trở thành một bài toán ít rủi ro hơn đối với Honor khi triển khai tại Trung Quốc, thay vì phải tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc để tùy biến chức năng cho nền tảng phần mềm Google toàn diện, cũng như phải "educate" lại một tệp khách hàng vốn đang chịu ảnh hưởng lớn từ các thiết bị như DJI Osmo Pocket.

Honor không loại trừ khả năng sẽ phát hành một phiên bản tương lai của Robot Phone ra thị trường quốc tế, nhưng nhiều khả năng nó sẽ không giống hoàn toàn với mẫu máy hiện tại.

Những gì chúng ta biết chắc chắn là chế độ quay phim Arri sẽ xuất hiện trên dòng Magic 9 series sắp ra mắt, và một lần nữa, tính năng này sẽ tập trung hoàn toàn vào khả năng quay video thay vì chụp ảnh tĩnh.

Dù sao đi nữa, Robot Phone cũng là điểm sáng trên thị trường. Honor vẫn còn đủ sự linh hoạt và mạo hiểm để bật bật đèn xanh cho một sản phẩm như vậy bước ra thực tế.

Trong một thị trường tràn ngập những chiếc điện thoại lối mòn lặp lại quá khứ, việc không đi theo bất kỳ công thức an toàn nào đã là một lý do quá đủ để chúng ta dành tình cảm cho chiếc máy này.