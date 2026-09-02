Nó dễ dàng trở thành chiếc điện thoại tệ nhất năm 2025 của Samsung, và dường như đã định sẵn số phận bị lãng quên như một thất bại kỳ quặc.

Galaxy S25 Edge được Samsung trình làng trước nhằm đón đầu iPhone Air. Máy sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng hơn cùng ít điểm cắt giảm hơn so với iPhone Air, nhưng một năm sau nhìn lại, mẫu flagship mỏng nhẹ của Samsung lại hoàn toàn không có thế hệ kế nhiệm.

Nó dễ dàng trở thành chiếc điện thoại tệ nhất năm 2025 của hãng, và dường như đã định sẵn số phận bị lãng quên như một thất bại kỳ quặc.

Cây bút Brady Snyder của Android Authority đã bỏ tiền túi mua thẳng chiếc Samsung Galaxy S25 Edge rồi gắn bó với nó suốt một năm qua.

Anh vẫn rất thích ý tưởng thiết kế này, nhưng lại thực sự chật vật để sống chung với cách mà Samsung hiện thực hóa nó.

Galaxy S25 Edge mắc phải những nhược điểm chí mạng khiến nó trở thành một chiếc điện thoại mỏng nhẹ tệ hơn cả iPhone Air, khiến người ta không thể tiếp tục nhắm mắt bỏ qua được nữa.

Dưới đây là cảm nhận của Brady.

Màn hình và viên pin đã đặt dấu chấm hết cho Galaxy S25 Edge

Tôi thực sự thích những chiếc điện thoại mỏng nhẹ. Đó cũng là lý do vì sao Galaxy S25 Edge lại thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nó đóng gói trọn vẹn những thông số hàng đầu — như vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng cảm biến camera chính 200MP tương tự chiếc Galaxy S25 Ultra — vào trong một thân máy chỉ mỏng 5,8mm. Điểm tôi thích nhất chính là trọng lượng của máy: một chiếc điện thoại Android màn hình 6,7 inch mà chỉ nặng vỏn vẹn 163 gram là điều gần như chưa từng có tiền lệ.

Thế nhưng, nếu phải chỉ ra một linh kiện duy nhất là nguồn cơn cho mọi vấn đề trên Galaxy S25 Edge, thì đó chính là viên pin. Tôi không tài nào khiến chiếc Galaxy S25 Edge sống sót qua trọn vẹn một ngày, bất kể đã dành bao nhiêu thời gian để giao diện One UI học thói quen sử dụng hay tìm đủ mọi cách tiết kiệm điện năng.

Việc cắm sạc vào giữa ngày hoặc buổi tối là yêu cầu bắt buộc, và chuyện tôi phải nạp xả tới ba chu kỳ sạc trong những ngày di chuyển đường dài cũng không phải là hiếm. Dung lượng pin 3.900mAh đơn giản là quá khiêm tốn, không đủ sức gánh gánh nặng từ bộ vi xử lý và màn hình cấp flagship.

Tất cả mọi người đều đã cảnh báo tôi về điều này trước khi tôi xuống tiền mua Galaxy S25 Edge. Samsung hoàn toàn có thể thiết kế Galaxy S25 Edge lại từ đầu, lựa chọn những linh kiện được tối ưu riêng cho kiểu dáng mỏng nhẹ này.

Thay vào đó, họ lại bê nguyên các linh kiện từ Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra rồi xáo trộn lại với nhau để tạo ra Galaxy S25 Edge. Kết quả là chúng ta có một chiếc điện thoại sở hữu cấu hình trên giấy tờ cực kỳ ấn tượng, nhưng lại thiếu đi viên pin đủ lớn để duy trì hoạt động cho chính nó.

Màn hình AMOLED 6,7 inch của Galaxy S25 Edge chính là tấm nền QHD+ từng xuất hiện trên Galaxy S25 Plus, sở hữu độ sáng tối đa lên tới 2.600 nits. Cả hai chiếc máy dùng chung vi xử lý và có cùng dung lượng RAM.

Khác biệt then chốt nằm ở chỗ: Galaxy S25 Plus sở hữu viên pin 4.900mAh, còn Galaxy S25 Edge chỉ có vỏn vẹn 3.900mAh. Tấm màn kích thước lớn tiêu tốn một lượng điện năng tương đương trên chiếc Edge, nhưng nó lại phải hoạt động dựa trên một nguồn năng lượng khiêm tốn hơn rất nhiều.

Tôi nghi ngờ rằng chính màn hình lớn ngốn điện cùng con chip Snapdragon 8 Elite hao pin là thủ phạm chính gây ra thảm họa pin trên Galaxy S25 Edge.

Suy cho cùng, phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn chỉ có dung lượng pin nhỉnh hơn Edge đúng 100mAh, nhưng tôi vẫn dùng thoải mái cả ngày dài. Lý do có lẽ nằm ở việc màn hình của Galaxy S25 nhỏ hơn và chạy ở độ phân giải thấp hơn, nhờ đó tiêu tốn ít năng lượng hơn đáng kể.

Nếu Samsung chọn cho Galaxy S25 Edge một cấu hình vừa phải hơn, thời lượng pin có lẽ đã không trở thành thảm họa.

Thất bại của Samsung không đồng nghĩa với việc điện thoại mỏng nhẹ là vô dụng

Với tư cách là một người ủng hộ nhiệt thành của dòng máy mỏng nhẹ, tôi cũng đã mua một chiếc iPhone Air, và nó hoàn toàn né được những cái bẫy chết người đã hạ gục Galaxy S25 Edge.

Apple trang bị viên pin nhỏ hơn nhiều — chỉ 3.149mAh — trên iPhone Air, nhưng máy vẫn đáp ứng ổn định thời lượng sử dụng trọn vẹn một ngày. Tôi tin chắc khả năng tối ưu pin tuyệt vời của Apple đóng một vai trò quan trọng, nhưng điều đó cũng xuất phát từ việc iPhone Air được trang bị phần cứng vô cùng hợp lý.

Về vi xử lý, Apple sử dụng phiên bản cắt giảm của chip A19 Pro với bớt đi một nhân đồ họa (GPU) so với phiên bản trên iPhone 17 Pro. Họ cũng trang bị cho iPhone Air màn hình 6,5 inch nhỏ gọn hơn, giúp viên pin khiêm tốn của máy có thể gánh vác một cách dễ dàng.

Nhờ công nghệ MagSafe, tôi chỉ cần đặt iPhone Air lên đế sạc từ tính là đã có ngay 50% pin sau 30 phút. Hoặc tôi có thể dùng một viên pin dự phòng MagSafe để sạc không dây cho iPhone Air ngay trong lúc đang sử dụng.

Cực kỳ dễ dàng để duy trì năng lượng cho iPhone Air, và nhờ những lần nạp pin nhanh ngắt quãng qua MagSafe, chiếc máy gần như luôn sống sót qua trọn cả ngày dài.

Do không tích hợp sẵn nam châm chuẩn Qi2, Galaxy S25 Edge lại không mang đến sự tiện lợi như vậy khi sạc. Tôi hoàn toàn có thể gắn thêm một chiếc ốp lưng MagSafe để kích hoạt tính năng Qi2 Ready trên Galaxy S25 Edge, nhưng làm thế thì còn gì là ý nghĩa của việc sở hữu một chiếc điện thoại mỏng 5,8mm nữa?

Tôi không thể hài lòng hơn với những trải nghiệm trên iPhone Air và dự định sẽ còn gắn bó với nó trong nhiều năm tới. Trong khi đó, Samsung lại làm không tới nơi tới chốn với Galaxy S25 Edge, nên tôi mang nó đến cửa hàng để đổi máy mới.

Galaxy Z Fold 8 là sự thay thế hoàn hảo

Quyết định từ bỏ Galaxy S25 Edge không hề dễ dàng. Đó vẫn là thiết kế điện thoại Samsung mà tôi yêu thích nhất, và tôi chắc chắn sẽ rất nhớ cảm giác mỏng nhẹ khó tin khi cầm nó trên tay.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể chia tay chiếc máy này, cho đến khi được đổi lấy Galaxy Z Fold 8.

Galaxy Z Fold 8 đương nhiên không thể mỏng hay nhẹ bằng Galaxy S25 Edge, nhưng màn hình phụ 5.5 inch ngắn g gọn bên ngoài của nó lại dễ thao tác hơn nhiều. Điều này đã giải quyết triệt để một vấn đề lớn mà tôi gặp phải trên Galaxy S25 Edge: dù có độ mỏng ấn tượng, chiếc máy đó lại hoàn toàn không hề nhỏ gọn về tổng thể.

Tôi đã thấy thời lượng pin trên Galaxy Z Fold 8 tốt hơn rõ rệt nhờ dung lượng 4.800mAh, thời gian sạc cũng nhanh hơn với sạc dây 45W và sạc không dây 20W.

Camera chính 50MP nghe qua có vẻ là một sự hạ cấp so với 200MP, nhưng cảm biến của Galaxy Z Fold 8 lại sử dụng các điểm ảnh có kích thước lớn hơn so với Galaxy S25 Edge, nên bản chất không đơn giản như số megapixel.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 là một sự nâng cấp rõ rệt, còn màn hình gập 7,6 inch bên trong thì tuyệt vời cho cả nhu cầu giải trí lẫn các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi một chiếc điện thoại gập giá 1.900 USD lại tỏ ra vượt trội so với một chiếc điện thoại mỏng nhẹ mang đầy sự đánh đổi. Bất ngờ nằm ở chỗ: Galaxy Z Fold 8 lại giải tỏa được "cơn khát" điện thoại nhỏ gọn của tôi tốt hơn cả Galaxy S25 Edge, mà lại mắc ít nhược điểm hơn.

Khi gập lại, Galaxy Z Fold 8 nằm gọn gàng trong túi quần nhờ chiều cao ngắn hơn, và đến khi mở ra sử dụng, nó mang lại cảm giác cực kỳ mỏng nhẹ.

Tôi vẫn rất mong được thấy Samsung làm một chiếc điện thoại mỏng nhẹ đúng nghĩa — với viên pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn cùng một màn hình nhỏ gọn hơn.

Còn hiện tại, cuộc thử nghiệm của tôi với Galaxy S25 Edge đã chính thức khép lại sau một năm liên tục sống trong nỗi lo báo pin yếu và những nuối tiếc về một thiết bị "lẽ ra đã có thể hoàn hảo".