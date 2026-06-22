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Iran mua J-10B đã qua sử dụng từ Trung Quốc khi hết kiên nhẫn với Su-35?

Bạch Dương
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Việc Nga chậm trễ trong việc giao tiêm kích Su-35 đang buộc Iran phải tìm phương án thay thế nhanh chóng.

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Theo tờ báo Entekhab của Iran, dẫn nguồn tin quốc phòng, Cộng hòa Hồi giáo đang xem xét mua máy bay chiến đấu đa năng J-10B đã qua sử dụng từ Không quân Trung Quốc (PLAAF).

Tiêm kích J-10B là một bản nâng cấp lớn của J-10A cơ bản, thường được gọi là "câu trả lời của Trung Quốc" đối với F-16 của Mỹ.

Tuy nhiên, không giống như J-11, vốn là bản sao được cấp phép dựa trên Su-27 của Liên Xô, J-10 được định vị là sản phẩm phát triển hoàn toàn của Trung Quốc, bất chấp nó được trang bị "trái tim" do Nga sản xuất - động cơ phản lực AL-31FN.

J-10B là chiến đấu cơ thế hệ 4++ đầu tiên của Trung Quốc, được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống nhắm mục tiêu gắn trên mũ bảo hiểm và động cơ điều khiển hướng lực đẩy. Tổng cộng khoảng 54 máy bay thuộc phiên bản này đã được sản xuất.

Giá thành của một chiếc J-10 phiên bản xuất khẩu (J-10CE) sản xuất mới ước tính khoảng 50 triệu USD/chiếc. Trong khi đó J-10B đã qua sử dụng có thể rẻ hơn đáng kể, với giá từ 20 đến 35 triệu USD.

Để so sánh, Indonesia đang xem xét mua 42 chiếc J-10B đã qua sử dụng với giá 1,6 tỷ USD (khoảng 38 triệu USD/chiếc, bao gồm cả thiết bị và chi phí hậu cần đi kèm).

Như vậy, việc Iran mua tiêm kích cũ có thể tốn khoảng một nửa chi phí so với mua sản phẩm mới.

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Tiêm kích J-10B sẽ nâng tầm Không quân Iran.

Iran từ lâu đã nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân già cỗi của mình, vốn phụ thuộc rất nhiều vào các máy bay F-14 của Mỹ được giao trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Iran trước đây từng cân nhắc mua tiêm kích Su-35 của Nga. Trong bối cảnh xung đột leo thang với Israel và nhu cầu nhanh chóng tăng cường lực lượng không quân và Nga chậm trễ giao hàng, máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang trở thành một lựa chọn ngày càng hấp dẫn.

Tuy nhiên, cơ quan thông tấn Entekhab vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức từ Bộ Quốc phòng Iran và Trung Quốc về câu hỏi mà họ đề nghị trả lời liên quan đến thương vụ mua sắm J-10B.

Theo Topwar
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Tags

Trung Quốc

Iran

Su-35

Iran mua J-10B

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