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Iran lên tiếng sau khi đảng của Tổng thống Trump thua đau trong bầu cử giữa kỳ

Bình Giang
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Ngày 4/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy người dân nước này phản đối chiến tranh. Ông cũng gắn kết quả bầu cử với những lo ngại về chi phí sinh hoạt và thái độ phản đối can dự quân sự ở nước ngoài.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: WANA/Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf tuyên bố Iran ủng hộ thông điệp này, đồng thời cảnh báo rằng nếu chính phủ Mỹ phớt lờ nguyện vọng của người dân để phục vụ những đối tượng mà ông gọi là “các thế lực bảo trợ và tống tiền quốc tế”, Washington sẽ phải đối mặt với hậu quả.

“Dù xuất phát từ lương tri hay gánh nặng chi phí sinh hoạt, người dân Mỹ đã nói KHÔNG VỚI CHIẾN TRANH, và chúng tôi ủng hộ thông điệp này”, ông Ghalibaf viết.

Ông nói thêm: “Nếu chính phủ Mỹ phản bội ý chí của người dân để phục vụ các thế lực bảo trợ và tống tiền quốc tế, họ sẽ hiểu rằng lời KHÔNG của chúng tôi sẽ kéo theo một cơn ác mộng”.

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Bài đăng của Chủ tịch Quốc hội Iran trên mạng xã hội X ngày 4/11

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc chiến tại Iran góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh đảng Dân chủ dự kiến giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói rằng đảng Dân chủ sẽ trình lên bàn làm việc của ông những dự luật mà ông cho là “điên rồ” và ông sẽ phủ quyết. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng 2 đảng cuối cùng vẫn có thể hợp tác với nhau.

Ông Trump thừa nhận cuộc chiến tại Iran đã gây bất lợi cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa, mặc dù cử tri vẫn ủng hộ cách ông xử lý cuộc xung đột này.

“Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là Iran, nhưng đồng thời, người dân cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì tôi đã làm với Iran”, ông nói.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông. Đảng Dân chủ giành được một số ghế trước đó thuộc về đảng Cộng hòa, tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ phe bảo thủ, bao gồm Texas, South Carolina, Ohio và Kansas.

Kết quả bầu cử phản ánh những lo ngại của cử tri về tình hình kinh tế, giá nhiên liệu tăng cao và cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Tags

Iran

Donald Trump

Đảng Cộng Hòa

đảng dân chủ

bầu cử giữa nhiệm kỳ

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