Iran vừa giới thiệu bệ phóng tên lửa mới tại cơ sở ngầm, đồng thời phát đi thông điệp tiếp tục cuộc tấn công mới nếu xung đột với Mỹ leo thang trở lại.

Video: Bên trong thành phố tên lửa ngầm vừa được Iran hé lộ.

Truyền hình Nhà nước Iran phát sóng hình ảnh bên trong cơ sở tên lửa dưới lòng đất, nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trình diễn bệ phóng mới được cho là có thể khai hỏa đồng thời hai tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Hệ thống này dường như là phiên bản cải tiến so với bệ phóng kép Iran từng sử dụng trước đây, vốn có thể phóng cùng lúc hai tên lửa nhiên liệu rắn. Nhiên liệu lỏng có hiệu suất cao hơn, đồng thời cho phép điều chỉnh tốc độ và quỹ đạo bay của tên lửa linh hoạt hơn.

Theo video do hãng thông tấn Fars đăng trên mạng xã hội X, chỉ huy IRGC được nhìn thấy đang tham quan địa điểm được mô tả là “thành phố tên lửa ngầm”.

Iran không công bố vị trí cụ thể của cơ sở này nhưng chương trình phát sóng được cho là nhằm phô trương sức mạnh tên lửa của Tehran, đồng thời bác bỏ những tuyên bố trước đó của Mỹ về việc phá hủy chương trình tên lửa Iran, trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Tại lễ giới thiệu bệ phóng mới, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã được nâng cấp đáng kể. “Chúng tôi tích hợp những ‘bất ngờ’ và khí tài có hiệu quả cao vào cấu trúc chiến đấu của mình”, ông Mousavi nhấn mạnh.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran gần đây liên tục phát tín hiệu tăng cường năng lực tên lửa. Đầu tháng 11, IRGC tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000km mà Iran tự áp đặt. Sau đó, trang web của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đăng hình ảnh kim đồng hồ hình tên lửa chỉ vào mốc tầm bắn từ 4.500 - 5.000km.

Trong diễn biến liên quan, có ít nhất 3 tàu chở dầu bị tấn công tại hoặc gần eo biển Hormuz hôm 21/11. Đây được cho là những vụ tập kích mới nhất nhằm vào tàu hoạt động trên tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng này.