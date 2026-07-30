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Iran hé lộ danh tính Tướng không quân tử nạn khi lái Su-24 tập kích căn cứ Mỹ

Kông Anh/VTC News
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Iran thông báo kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp với thông tin của Tướng Majid Kazemi - phi công lái Su-24 tham gia cuộc tấn công căn cứ không quân Mỹ ở Qatar.

Trong tuyên bố phát hành hôm 29/7, quân đội Iran cho biết cuộc kiểm tra chuyên môn và xét nghiệm ADN xác nhận danh tính của Tướng Majid Kazemi, người tử nạn khi lái máy bay chiến đấu tham gia vào chiến dịch tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar. Thi thể của Tướng Kazemi sẽ được đưa về Iran sau nhiều tháng xa xứ.

Các nỗ lực của cơ quan chức năng liên quan nhằm xác định số phận của 3 thành viên phi hành đoàn còn lại trên tiêm kích Su-24 vẫn đang tiến hành và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố ngay khi có kết quả điều tra chuyên môn. Thông tin chi tiết về lễ tang và lễ an táng của Tướng Kazemi sẽ được công bố sau.

Tướng Iran Majid Kazemi. (Ảnh: Tasnim)

Theo tuyên bố, 2 cường kích Su-24 ngày 2/3 cất cánh từ căn cứ không quân Shahid Doran tại thành phố Shiraz để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel. Máy bay vượt qua hệ thống phát hiện tiên tiến và nhiều vị trí radar của đối phương trước khi thực hiện cuộc không kích vào căn cứ không quân Al Udeid do Mỹ điều hành ở Qatar, gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở này.

Cả 2 cường kích Su-24 bị hệ thống phòng không của đối phương tấn công trên vùng Vịnh Ba Tư trong chuyến bay trở về và nỗ lực xác định danh tính phi công vẫn tiếp tục kể từ đó.

Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố bắn hạ 2 cường kích Su-24 cũng như đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 5 máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận thông tin về sự việc, nhưng không đề cập mục tiêu mà cường kích Iran nhắm tới . “Các chiến đấu cơ Qatar lần đầu bắn hạ hai máy bay Iran khi chúng đang trên đường tới mục tiêu”, ông nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/3.

Mỹ và chính quyền Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau vụ ám sát cố Lãnh tụ Iran Ali Khamenei cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao và thường dân vào 28/2. Chiến dịch bao gồm cuộc không kích quy mô lớn vào địa điểm quân sự và dân sự trên khắp Iran, gây thương vong đáng kể và thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở hạ tầng.

Để đáp trả, Lực lượng vũ trang Iran tiến hành 100 đợt tấn công trả đũa, nhắm vào vị trí của Mỹ và Israel tại nhiều vùng lãnh thổ bị kiểm soát và các căn cứ khu vực bằng tên lửa, máy bay không người lái.

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