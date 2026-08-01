Iran gây thiệt hại nặng cho căn cứ Mỹ bằng tên lửa siêu thanh Haj Qasem?

Mặc dù Iran tuyên bố đã khiến Mỹ chịu tổn thất nặng nề, nhưng hiện tại chưa có đầy đủ dữ liệu để xác thực điều này.

Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây cho biết đã lần đầu tiên sử dụng một phiên bản nâng cấp khác của tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn Haj Qasem, trong một cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Như đã đề cập trên kênh telegram ImpNavigator, tên lửa đạn đạo tầm trung này được trang bị đầu đạn xuyên phá nổ mạnh với khả năng cơ động cao, có thể tăng tốc lên đến mức siêu thanh khoảng 18.000km/h.

Các chuyên gia quân sự ước tính tên lửa nặng 450kg, tầm bắn ít nhất là 1.400km. Những vũ khí như vậy là mục tiêu rất khó bị đánh bại bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot hay THAAD.

Cũng có thông tin về các vụ phóng tên lửa Haj Qasem mang đầu đạn siêu thanh dựa trên nền tảng tên lửa đạn đạo tầm trung Khaybar Shekan 2 vào tháng 7, nhưng hiệu quả là chưa rõ ràng.

Có vẻ như các chỉ huy của IRGC đang nghiên cứu nhiều phương án trang bị lại tên lửa để đạt được hiệu quả tối ưu trong chiến đấu, mục đích nhằm gây thiệt hại lớn hơn cho Quân đội Mỹ cùng với các đồng minh, buộc Mỹ phải chấp nhận đàm phán và đi tới ký kết điều khoản hòa bình có lợi cho họ.

Tên lửa siêu thanh Haj Qasem có thực sự đáng sợ như những gì Iran tuyên bố?

Mặc dù vậy có một vấn đề cần lưu ý, cho dù phía Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của họ đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng cũng như gây thương vong lớn cho binh sĩ, nhưng chưa có hình ảnh nào đủ thuyết phục để chứng minh luận điểm trên.

Thậm chí còn một đánh giá khác được đưa ra, đó là nếu tên lửa Iran bị rơi dọc đường, hay bị phòng không Mỹ đánh chặn toàn bộ thì quân át chủ bài của Iran đã mất tác dụng và việc họ phải xuống thang chỉ còn là vấn đề thời gian.