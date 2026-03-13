Iran đóng cửa eo biển Hormuz, một quốc gia liền đề nghị Mỹ 'cho phép' mua dầu Nga

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Bangladesh đã đề nghị Mỹ cấp một ngoại lệ đặc biệt để có thể tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế trong nước.

Theo Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Bangladesh Ameer Khasru Mahmud Chowdhury, đề nghị này được đưa ra trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Brent T. Christensen. Quốc gia này mong muốn được áp dụng cơ chế tương tự như trường hợp của Ấn Độ, khi Washington từng cấp miễn trừ tạm thời để nước này có thể tiếp tục mua dầu từ Nga.

“Bangladesh cũng kỳ vọng có được một cơ hội tương tự. Nếu được áp dụng cơ chế này, đó sẽ là sự hỗ trợ lớn cho nền kinh tế của chúng tôi,” ông Chowdhury cho biết. Theo ông, phía Mỹ đã thông báo rằng đề xuất của Bangladesh sẽ được chuyển về Washington để xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ trưởng Bangladesh cho biết cuộc gặp cũng đề cập đến những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian gần đây. Theo ông, nguồn cung dầu và khí đốt hiện đang đối mặt nhiều bất ổn, khiến vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng trở nên đặc biệt quan trọng đối với quốc gia Nam Á này.

Ngoài nội dung liên quan đến năng lượng, hai bên cũng thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Bangladesh và Hoa Kỳ.

Trả lời câu hỏi về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai nước, ông Chowdhury cho biết cuộc gặp chưa đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào. “Một thỏa thuận thương mại là vấn đề giữa hai quốc gia. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra tuyên bố rõ ràng, nhưng Bangladesh đang xem xét cách tận dụng cơ hội này theo hướng có lợi nhất cho nền kinh tế,” ông nói.

Trước đó, ngày 7/3, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga sau khi Hoa Kỳ ban hành một cơ chế miễn trừ tạm thời cho phép các lô dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển được bán cho người mua Ấn Độ. Quyết định miễn trừ này được ban hành ngày 4/3, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Dù vậy, phía Ấn Độ khẳng định việc nhập khẩu dầu từ Nga không phụ thuộc vào các miễn trừ ngắn hạn. Theo Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ, New Delhi chưa bao giờ cần sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào để mua dầu Nga.

“Ấn Độ vẫn nhập khẩu dầu của Nga ngay cả trong tháng 2/2026 và Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ,” tuyên bố của chính phủ nước này cho biết.

Động thái của Bangladesh diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm cách đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định khi thị trường dầu mỏ toàn cầu chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị, khiến giá năng lượng và chi phí nhập khẩu của nhiều nền kinh tế đang phát triển tăng lên đáng kể.