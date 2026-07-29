Iran chuẩn bị phóng 3 tên lửa đánh Ukraine?

Các phương tiện truyền thông Ukraine đang lan truyền thông tin về việc Iran chuẩn bị phóng 3 tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ nước này.

Các thông tin về việc Iran được cho là đang chuẩn bị tấn công lãnh thổ Ukraine đang lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Ukraine, sau khi giới chức lãnh đạo Iran đưa ra tuyên bố chấn động: “Toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran”.

Những bài báo đề cập đến đòn đánh trả đũa của xuất phát từ các báo cáo chưa được xác nhận trên một số kênh Telegram của Ukraine, sau vụ việc nhà lãnh đạo Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chính thức xác nhận sự việc máy bay không người lái Ukraine tấn công một tàu Iran ở Biển Caspi.

Các tác giả của những bài báo này cho rằng, Iran chưa bao giờ sợ sệt trong việc đáp trả những đòn đánh của đối thủ, thậm chí là sau mỗi vụ không kích của Mỹ, Iran đều không ngần ngại phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp Trung Đông.

Theo nguồn tin, Iran được cho là đang cân nhắc sử dụng 3 tên lửa đạn đạo tầm trung để giáng đòn vào lãnh thổ Ukraine, vốn hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa đạn đạo tầm trung có phạm vi tấn công khoảng 2.000km.

Vụ tấn công gần đây vào một tàu của Iran ở Biển Caspi, mà Iran cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm, được coi là lý do cho khả năng leo thang căng thẳng.

Đại diện chính quyền Iran gọi vụ việc là “hành động gây hấn nguy hiểm” và tuyên bố những hành động như vậy sẽ “không thể không bị đáp trả”.

Thậm chí, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26/7 đã đưa ra cảnh báo về việc toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, thậm chí còn công bố một bản đồ tương ứng về tầm bắn của các tên lửa, đặc biệt là hệ thống tên lửa Khorramshahr-4 được cho là có khả năng tấn công xa tới 4.000km.

Tuy nhiên, cho đến tối ngày 28/7, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía chính quyền Iran hay đại diện Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), xác nhận việc Iran đang chuẩn bị tấn công lãnh thổ Ukraine.

Giới chuyên gia nhận định chính quyền Iran rất có thể dùng đến biện pháp đáp trả mạnh mẽ để chứng minh khả năng quân sự của mình và tránh thiệt hại về uy tín, giống như cách họ đã mạnh mẽ giáng đòn vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.